Il 18enne Arsenije Stepanovic alla Mens Sana con contratto triennale

La Mens Sana Basket 1871 SSD a R.L. conferma di aver firmato un contratto triennale con l'interessantissimo prospetto serbo Arsenije Stepanovic, ala di 205cm, nato a Vrbas (Voivodina-Serbia) il 5/12/2000.Formatosi nella squadra del Novi Sad, è in Italia dall'ottobre 2016 alla Scuola Basket Viola Reggio Calabria, squadra satellite della Viola Reggio Calabria, che lo scorso anno lo ha impegnato nel campionato C Silver in veste di ala piccola dove ha concluso la stagione con una media realizzativa di 16,8p."Un ottimo prospetto - dice il direttore sportivo Lorenzo Marruganti -, sicuramente un investimento per la nostra Società. Stiamo in queste ore verificando la possibilità di effettuare un doppio tesseramento e farlo giocare, oltre che nelle nostre giovanili, in un campionato senior probante che possa dargli quell'esperienza di campo che ancora deve maturare".