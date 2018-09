A Forlì Mens Sana sconfitta in amichevole

PALLACANESTRO FORLÌ-MENS SANA BASKET 1871 SIENA 75-62 (21-18, 29-35, 56-50)

Nella terza amichevole pre campionato la Mens Sana Basket esce sconfitta dal palasport Villa Romiti di Forlì con il finale di 75-62 in favore dei padroni di casa. Match, con punteggio azzerato ad ogni quarto, che ha visto i biancoverdi di coach Moretti chiudere i primi due parziali sul +6 (29-35) prima della rimonta decisiva della squadra di coach Valli concretizzata nel terzo parziale chiuso sul 27-15. Tra ibiancoverdi quattro giocatori in doppia cifra: Pacher (12), Morais (12), Lupusor (11), Prandin (11).La preseason della Mens Sana proseguirà sabato 8 settembre al Pala Francioli di Colle di Val d'Elsa dove alle ore 18:00 la squadra biancoverde affronterà Cento, altra formazione del girone Est del campionato di Serie A2.La Società ricorda inoltre che domani, giovedì 6 settembre, per la concomitanza della partita di volley Italia-Cina e l'indisponibilità della biglietteria, gli interessati potranno abbonarsi presso gli uffici della Mens Sana Basket con orario di apertura 16:30-18:30 (sarà rilasciata una ricevuta di prenotazione, mentre il ritiro della tessera abbonamento sarà possibile dal giorno seguente in biglietteria).Coach Moretti sceglie lo stesso quintetto iniziale delle altre due amichevoli disputate finora contro Fiorentina e Piombino: Marino-Morais-Ranuzzi-Pacher-Poletti. Primo quarto a favore dei padroni di casa che chiudono a +3 grazie soprattutto all'ex Virtus Bologna, Lawson, e a Melvin Johnson; tra le fila biancoverdi buon impatto di Pacher e Prandin.Punteggio più basso nel secondo parziale con la Mens Sana che al 5' conduce 6-2 grazie al 2/2 dalla lunetta di Lupusor e ai 4 punti di Morais per poi scappare sul +7 grazie ancora al giocatore angolano e a Del Debbio (4-11). La squadra di coach Valli prova a ricucire lo svantaggio ma l'attacco si inceppa e permette alla Mens Sana di chiudere la seconda frazione sul 17-8 grazie al tiro libero di Poletti, decisivo anche a rimbalzo.Grande equilibrio in avvio del terzo parziale aperto dal canestro di capitan Marino, poi sale in cattedra ancora Lawson che con 4 punti in fila permette a Forlì di allungare sul 9-5. Risponde Pacher con un canestro e fallo, poi la tripla di Donzelli e ancora Lawson portano i padroni di casa a +8 (16-8) con 4'49” da giocare. Prandin e Lupusor (tripla) rimettono in carreggiata la Mens Sana con un contro-break di 0-5 ma Forlì scappa di nuovo con Marini (22-15) e allunga nell'ultimo minuto sul 27-15 finale.Gli ultimi dieci minuti sono aperti dalla tripla di Sanguinetti ma Tremolada e Giachetti portano Forlì sul 5-3. Poletti allo scadere dei 24” pareggia i conti poi la Mens Sana rimette di nuovo la testa avanti con due tiri liberi di Lupusor. Con Lawson e Donzelli nuovo allungo dei romagnoli sul 15-7 con poco più di 2' ancora da giocare. Il parziale termina sul +7 (19-12) per la Pallacanestro Forlì che chiude il match sul 75-62.: Johnson 12, Giachetti 8, Lawson 25, Bonacini 4, Donzelli 12, Dilas, Tremolada 2, Oxilia 2, Marini 7, De Laurentis 3. All. Valli.: Poletti 6, Pacher 12, Morais 12, Lupusor 11, Marino 2, Radonjic, Ranuzzi 3, Del Debbio 2, Misljenovic, Prandin 11, Neri, Sanguinetti 3. All. Moretti.