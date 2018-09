Basket Serie C Silver, Coppa Toscana: il Costone sconfitto nel finale da Castelfiorentino

VISMEDERI COSTONE SIENA-ABC CASTELFIORENTINO 71-72 (21-19, 39-34, 55-50)

Esordio amaro per la Vismederi Costone che nella prima di Coppa Toscana subisce un ko casalingo per mano dell’ABC Castelfiorentino, quasi sempre costretto a inseguire, ma che alla fina trova lo spunto giusto per fare sua la partita.Dopo una 1ª frazione equilibrata, la Vismederi trova il +7, ma gli ospiti sono abili a ricucire lo strappo. Seconda frazione dove i gialloverdi provano ad alzare l’intensità difensiva 831-26 al 15’), Angeli deve abbandonare il campo per un antisportivo + tecnico, e la fisicità è tutta dalla parte dell’ABC. I senesi oltretutto peccano ai rimbalzi, concedendo troppe seconde palle agli avversari (alla fine saranno addirittura 19 le catture offensive per la squadra di coach Betti, contro 4 dei locali). Numeri che hanno fatto sicuramente la differenza, ma nonostante tutto la Vismederi riesce a trovare il vantaggio in doppia cifra al 25’ con un Bruttini scatenato (48-38 al 25’); anche Tognazzi (21 punti per entrambi a referto), si danna l’anima, ma nell’ultima frazione un calo di ritmo consente agli ospiti di rifarsi sotto. Ultime battute giocate punto a punto, con Verdiani che a 10” dal termine trova dalla lunetta i punti del sorpasso e della vittoria, rendendo vano l’ultimo assalto gialloverde.: Mini 5, Benincasa 6, Chiti G. 4, Tognazzi 21, Bruttini 21, Angeli, Chiti L. 10, Catoni, Ceccatelli 4, Ricci, Panichi ne. All. Braccagni: Tozzi 8, Terrosi 15, Verdiani 23, Delli Carri 11, Belli 3, Daly 8, Cantini 4, Zani, Flotta, Ticciati, Tavarez ne, Calamassi ne. All. BettiARBITRI: Zanzarella e Frosolini