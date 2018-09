ON Sharing Mens Sana Siena: sabato la presentazione ufficiale e gara contro Ravenna

Sabato 29 settembre al PalaEstra si alzerà il sipario sulla stagione 2018/2019 della ON Sharing Mens Sana Siena con la presentazione ufficiale dello staff tecnico e del roster che affronteranno il prossimo campionato di serie A2 girone Ovest.L'appuntamento per i tifosi mensanini è alle ore 19:00 in viale Sclavo, quando si aprirà la serata biancoverde, a ingresso libero, che sarà presentata dalla conduttrice Valentina Tomei.Il primo saluto sarà quello del presidente della ON Sharing Mens Sana, Massimo Macchi: “È con un pizzico di emozione che mi appresto, per la prima volta, ad aprire l'evento di presentazione ufficiale dello staff e del roster della Mens Sana Basket 1871 per la nuova stagione. Questa emozione nasce dalla consapevolezza che la serata di sabato è il primo vero approccio ad un campionato al quale ci presentiamo con obiettivi ambiziosi. Una sensazione ulteriormente accentuata dalla squadra, che seppur rinnovata ritengo rafforzata da inserimenti di grande professionalità e umanità, oltre che di vicinanza al territorio senese. Non a caso il lavoro di strutturazione dello staff tecnico e del roster è iniziato già nel mese di aprile, con la consapevolezza di ottenere quei risultati sportivi che riportino la Mens Sana Basket al livello che le compete e allo stesso tempo riaccendano il fuoco della passione dei cittadini e dei tifosi senesi nei confronti degli amati colori biancoverdi”.Sul parquet del PalaEstra, dopo gli interventi dei rappresentanti istituzionali e dell'Amministratore delegato del main sponsor mensanino ON Sharing, Alessandro Di Meo, sfileranno uno ad uno i componenti dello staff tecnico, guidati da coach Paolo Moretti, e a seguire i giocatori che formano il roster per la stagione 2018/2019.Al termine della presentazione ON Sharing Mens Sana e OraSì Ravenna, squadra del girone Est di serie A2, inizieranno il riscaldamento pre-gara: la palla a due dell'ultimo test pre-campionato sarà alzata alle ore 20:30.