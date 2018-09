Basket Serie B femminile: Coppa Toscana, l'Adpf Costone ci riprova contro Firenze

Dopo l’esordio non proprio brillante di domenica scorsa nella prima di Coppa Toscana, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena si rigetta nella mischia di questo precampionato dovendo affrontare l’altra compagine fiorentina, questa volta la Florence.Contro il Palagiaccio Firenze non è stato certamente un bell’esordio in Coppa Toscana; le senesi infatti sono incappate in una brutta sconfitta (42-70), contro una squadra ben attrezzata soprattutto nel reparto lunghe, che dopo un avvio, diciamo normale, ha innescato il turbo, andando via in grande scioltezza. Contro la Florence (inizio gara sabato sera ore 20,30 – PalaOrlandi), si prospetta un test ugualmente difficile, ma forse più alla portata delle ragazze di Fattorini che dovrebbe ritornare in panchina dopo la convalescenza post-operatoria, in quanto le avversarie odierne nello scorso turno hanno incassato un brutto ko sul proprio campo contro una Named S.Giovanni V.no che come la Pall.Firenze non ha fatto sconti: 49-71. Quello che maggiormente è stato evidenziato nella gara d’esordio stagionale per il Drago e la Fornace, è senza dubbio il reparto sotto canestro che con la sola Anna Oliva non può certamente reggere l’urto di una serie B, che per almeno metà degli organici che compongono il girone tosco-ligure, rappresenta una categoria di tutto rispetto. Dalle giovani sono arrivate risposte confortanti, leggi Adele Pierucci, che non si è tirata indietro nella lotta sotto le plance, ma l’esperienza si sa è di fondamentale importanza; comunque queste partite devono servire anche per trovare il giusto assemblaggio e anche stasera le seconde linee dovranno svolgere un ruolo importante nelle dinamiche del gioco. Chi è apparsa già in palla è Claudia Barbucci, la più attiva delle bianconere, su di lei la società punta molto, così come sul resto delle ‘veterane’ che a dire il vero non hanno mai tradito le aspettative.