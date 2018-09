ON Sharing Mens Sana torna al successo contro la OraSì Ravenna

ON SHARING MENS SANA SIENA-ORASI' RAVENNA 79-78 (17-14, 43-37, 64-63)

Nel giorno della presentazione ufficiale e a una settimana dal debutto in campionato la ON Sharing Mens Sana Siena torna al successo e al PalaEstra, nell'ultima amichevole pre-campionato supera 79-78 la OraSì Ravenna, formazione del girone Est di serie A2.Match divertente e giocato con intensità da entrambe le squadre che regalano un finale punto a punto nel quale hanno la meglio i biancoverdi, sempre avanti per gran parte del match, grazie alla precisione della lunetta di Marino (15 punti totali). Miglior marcatore della serata è però Pacher (22 punti con 8/11 dal campo e 11 rimbalzi), mentre chiude in doppia cifra in casa mensanina anche Lupusor (11).Tra sette giorni l'esordio in campionato dei biancoverdi, che sabato 6 ottobre alle ore 21:00 saranno impegnati sul parquet della Bertram Tortona nell'anticipo della prima giornata di andata del campionato di serie A2 girone Ovest.La cronacaCon Morais tenuto precauzionalmente a riposo coach Moretti sceglie un quintetto con Marino, Prandin, Ranuzzi, Pacher e Poletti. Sblocca Hairston in semigancio, Gandini ruba palla a Prandin e realizza in contropiede, poi Smith piazza lo 0-6 iniziale di Ravenna. Immediata la reazione mensanina con Poletti e la tripla di Ranuzzi ma Hairston schiaccia il nuovo +3 ospite imitato da Pacher per il 7-8 di metà primo parziale. Dentro Sanguinetti, Ceccarelli, Del Debbio e Lupusor ed è proprio il numero 7 dalla lunetta e con un appoggio al tabellone a regalare il primo vantaggio alla ON Sharing (11-8). Nel finale di quarto la partita si fa spigolosa: Hairston e Sanguinetti segnano due tiri liberi a testa, così come Rubbini e Lupusor (15-12) mentre si rivede in campo Radonjic, dopo lo stop per infortunio. Anche Cardillo è preciso dalla lunetta, poi Pacher cattura un rimbalzo offensivo e in tap-in firma il 17-14.In apertura del secondo quarto Sanguinetti trova un'autostrada davanti e il +5 (19-14) ma Cardillo accorcia da tre e poi serve a Seck un pallone facile per il 19-19. Si scatena Pacher che prima vola da una parte all'altra del campo e appoggia in sottomano poi realizza la tripla dall'angolo del 26-22. Mazzon rigetta nella mischia Hairston che lo ripaga con il canestro del -2 (28-26). Nuovo allungo biancoverde con la prima tripla della serata di capitan Marino, ma Hairston sfrutta il fisico a centro area (33-32) e con Smith Ravenna sorpassa ancora (33-34). Contro-parziale della ON Sharing con Poletti e Lupusor (39-34), poi è massimo vantaggio mensanino con Marino e Prandin (43-36) prima del tiro libero di Gandini che chiude il parziale sul 43-37.Si riparte con cinque punti in fila di Pacher per il 48-39, con Marino dall'arco la ON Sharing trova il primo vantaggio in doppia cifra (51-39). L'ex Reggio Calabria è scatenato e con un canestro e fallo realizza il 54-41 mentre Montano con una tripla sblocca Ravenna che va a segno dal perimetro anche con Smith per lo 0-6 del 54-47. Il numero 2 ravennate tiene aperto il parziale della OraSì chiuso da Sanguinetti (56-49) a poco più di tre minuti dalla sirena. Rubbini dall'angolo realizza la tripla del -4 ma dall'altra parte del campo Cardillo è punito con un fallo e un tecnico e la ON Sharing, con la bomba di Ceccarelli, si ritrova sul 62-52. Cardillo, due volte, e Montano colpiscono dall'arco e Ravenna torna a un solo possesso di distanza (64-61). Sempre Montano in penetrazione appoggia al tabellone il 64-63 dopo 30'.Poletti, Pacher con un gioco da 2+1 e Del Debbio aprono l'ultima frazione (72-63) ma Ravenna piazza un contro-break di 9-0 e pareggia i conti (72-72) quando restano solo 3' da giocare. La reazione mensanina è nella tripla di capitan Marino, che raggiunge la doppia cifra e regala il +3 con 2'32” sul cronometro. Gandini realizza un solo tiro libero mentre dall'altra parte Sanguinetti scivola sul parquet ed è costretto ad uscire zoppicando. Montano a 42” dalla fine spara dall'angolo la tripla del 75-76, la ON Sharing rimette la testa avanti con il 2/2 di Marino e nell'azione successiva costringe Ravenna alla palla persa. Il fallo sistematico della OraSì porta il capitano biancoverde di nuovo in lunetta (79-76 a 13”). Rubbini lo imita dopo il fallo di Poletti (79-78), Pacher sbaglia la rimessa e regala palla a Ravenna ma il tiro in penetrazione di Montano allo scadere trova solo il primo ferro.: Poletti 8, Pacher 22, Morais, Lupusor 11, Marino 15, Radonjic 3, Ranuzzi 3, Del Debbio 2, Cepic, Prandin 6, Ceccarelli 3, Sanguinetti 6. All. Moretti: Hairston 16, Smith 13, Montano 14, Jurkatamm 5, Cardillo 14, Rubbini 7, Seck 2, Gandini 5, Baldassi, Tartamella 2, Laganà. All. MazzonARBITRI: Masi, Ursi, Bongiorni.