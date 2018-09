La Virtus Siena cade a Piombino nell'ultima amichevole pre campionato

BASKET GOLFO PIOMBINO-VIRTUS SIENA 90-63 (27-15; 53-29; 72-42)

Sconfitta nell'ultimo test amichevole per la Virtus, che cade a Piombino con il punteggio di 90-63.Il Basket Golfo, inserito nello stesso girone dei rossoblù, milita ormai da molti anni in serie B, ed è senza dubbio una delle migliori squadre della categoria.Piombino mette la testa avanti già nel primo quarto, senza guardarsi più indietro. In avvio i padroni di casa riescono a trovare con continuità il canestro, a differenza dei virtussini che faticano sotto questo punto di vista, tanto che la prima frazione si chiude con già la doppia cifra di scarto tra le due squadre, 27-15. Il secondo periodo inizia meglio per la Virtus che, dopo aver toccato il -15, piazza un parziale che la riporta a -8, ma è un fuoco di paglia, perché Piombino torna subito sopra la doppia cifra e prende il largo, spaccando la partita già nel secondo quarto chiuso 53-29. Al Basket Golfo non resta altro da fare che condurre la partita fino alla sirena finale, che incorona i padroni di casa vincitori.Martedì 2 ottobre alle ore 18.30 al PalaPerucatti ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre Virtus, dalla prima squadra a tutte le squadre giovanili e minibasket. L'esordio in campionato per i rossoblu sarà Sabato 6 alle 21 al PalaCorsoni, dove i virtussini affronteranno la Blukart San Miniato nella prima giornata del campionato di Serie B.: Orsini, Gnecchi 5, Nepi 14, Imbró 5, Bianchi ne, Pucci 10, Olleia 10, Stepanovic 8, Simeoli 11, Ndour, Baldinotti, Falchi ne. All. Tozzi