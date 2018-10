Basket serie A2, la Mens Sana supera negli ultimi secondi Tortona

BERTRAM TORTONA-ON SHARING MENS SANA SIENA

77-78 (29-18, 46-43, 69-58

Grande vittoria negli ultimi secondi per la On Sharing Mens Sana Siena che, nella 1ª giornata del campionato di basket di Serie A2 girone ovest, supera in trasferta al PalaOltrepò di Voghera la Bertram Tortona con il punteggio di 77-78.Brutto primo periodo di gioco per i biancoverdi che chiudono il quarto sul -11 con 29 punti subiti. Rientra in partita la squadra di coach Moretti nella seconda frazione riuscendo ad andare al riposo lungo sotto di 3: gara riaperta. Dopo l'intervallo riprende però il largo Tortona che, con un parziale di 23-15 ed un vantaggio nuovamente di 11 punti, inizia con un buon margine l'ultimo periodo. Ultimo periodo di gioco nel quale i padroni di casa riescono a mantenere le distanze sui biancoverdi fino agli ultimi due minuti quando la Mens Sana si trasforma e arriva al -6 e poi a 30 secondi dalla fine a -1. Finale al cardiopalma con Morais che mette a segno il canestro decisivo a 9 secondi dal termine portando alla vittoria Siena.Il prossimo turno, domenica 14 ottobre alle ore 18, vedrà i biancoverdi impegnati al "PalaEstra" contro la Zeus Energy Group Rieti per la 2ª giornata di regular season.