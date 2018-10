Virtus Siena, esordio amaro: al PalaCorsoni passa nettamente San Miniato

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA–CREDIT AGRICOLE BLUKART SAN MINIATO 59-100 (11-24; 28-46; 41-73)

Sconfitta all'esordio per La Sovrana Pulizie, che alla prima di campionato cede con un passivo pesante alla Blukart San Miniato, una delle squadre sicuramente più quotate del girone, per 59-100.Gli ospiti indirizzano la partita sui propri binari sin da subito: Nasello, ex Virtus, e compagni mostrano una grande aggressività difensiva sin dal primo possesso, e grazie ad un buon avvio nel tiro da tre piazzano un parziale di 0-11. I rossoblu faticano molto nella metà campo offensiva, e lo 0/6 ai liberi di Olleia è lo specchio delle difficoltà della squadra. Quattro punti in fila di Pucci sbloccano il tabellino dei virtussini, ma gli ospiti allungano ancora grazie alle triple di Mazzucchi e Benites, fino a raggiungere il 6-24. Un parzialino di 5-0 sul finire della prima frazione permette ai rossoblu di chiudere il primo quarto sul 11-24.Nel secondo periodo non cambia la musica: l'Etrusca è sempre molto aggressiva in difesa ed i rossoblu trovano difficoltà nel trovare il canestro. Nepi è l'unico faro nella notte dell'attacco virtussino; recupera alcuni palloni mettendo pressione sui portatori di palla e attacca il canestro guadagnandosi falli o trovando un appoggio al tabellone (8 punti per lui nel quarto). La Virtus però continua a perdere banalmente palloni in attacco che vengono convertiti in canestri da San Miniato, che vola sul +20 (26-46). Una penetrazione di Orsini chiude il quarto sul 28-46.Al rientro in campo dagli spogliatoi i virtussini sembrano mettere in campo un atteggiamento migliore, piazzando un parziale di 4-0. La situazione dura però poco, perché l'Etrusca risponde con un controparziale di 0-10, grazie soprattutto ai canestri di Nasello, che li riporta avanti di più di 20 punti, soglia che i virtussini non saranno più in grado di sorpassare. La tripla di Benites ed i due tiri liberi per fallo antisportivo sulla sirena segnati da Preti aggiustano il punteggio a fine terzo quarto sul 41-73.Nell'ultima frazione gli ospiti, forti di un largo vantaggio, allungano ulteriormente, raggiungendo i 100 punti segnati. La Virtus si affida alle sole iniziative personali di Orsini e Olleia, che non bastano neanche per ridurre il passivo che a fine partita rimane di 41 punti.Prossimo impegno per i ragazzi di coach Tozzi Domenica 14 alle ore 18 ad Alba, contro la Witt-Acqua San Bernardo Alba, che nella prima giornata ha raccolto un successo esterno sul campo di Varese per 88-90.: Pucci 8, Bianchi, Simeoli 4, Baldinotti ne, Olleia 14, Imbrò, Ndour ne, Nepi 14, Gnecchi, Guilavogui ne, Stepanovic 5, Orsini 14. All. Tozzi: Apuzzo, Nasello 12, Mazzucchi 14, Ciano 2, Benites 12, Regoli 2, Preti 16, Neri 8, Trentin 2, Capozio 10, Lasagni 19, Magini 3. All. Barzotti