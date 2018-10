Basket Serie C Silver, il Costone in trasferta a Carrara

Prima trasferta stagionale per la Vismederi Costone che domenica sera alle ore 18 scenderà sul parquet della CMB Carrara nella 2ª giornata del Campionato di Serie C Silver.I ragazzi del tecnico Francesco Braccagni sono reduci dalla sconfitta casalinga patita a opera della Meloria Livorno, una partita in cui non tutto è filato liscio, compreso il risultato finale, condizionato fortemente dalle scarse percentuali al tiro da parte dei senesi che hanno fatto una fatica enorme a trovare la via del canestro con una certa continuità, un vero cruccio per la formazione gialloverde che sul piano del gioco non ha demeritato affatto contro avversari che senza ombra di dubbio possono contare su un potenziale di tutto rispetto.Carrara invece ha iniziato col botto, andando a espugnare il campo di una Juve Pontedera che ha opposto una flebile resistenza ai marmiferi che senza troppo penare si sono imposti con il risultato finale di 66-87. Sicuramente è ancora presto per giudicare le effettive forze di ogni singolo team, ma la CMB Carrara anche nella scorsa stagione ha disputato un Campionato stazionando a lungo nelle zone di alta classifica.Durante la settimana Benincasa e compagni si sono allenati intensamente, cercando di migliorare soprattutto quegli aspetti che sono sembrati deficitari: coach Braccagni insiste fortemente sull’impegno difensivo chiedendo a tutti un maggiore sacrificio nella fase di contenimento che nella prima sortita a tratti ha lasciato un po’ a desiderare. Continuano a preoccupare le non ottime condizioni di Luigi Bruttini che contro la Meloria si è dovuto fermare proprio nell’ultima frazione di gioco a causa di un dolore insistente alla schiena. Potrebbe trattarsi di una fastidiosa contrattura, ma il capitano della Piaggia venerdì si è allenato regolarmente, così come tutti gli altri componenti del gruppo. Arbitreranno questo incontro Luchi e Buoncristiani della sezione di Prato.