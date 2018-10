La Virtus Siena non ingrana: sconfitta ad Alba

WITT-ACQUA SAN BERNARDO ALBA-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 94-72 (31-14; 56-35; 74-46)

Non si sblocca ancora la classifica della Sovrana Pulizie, che esce sconfitta dalla trasferta di Alba per 94-72. I rossoblu si presentano alla partita senza Nepi, out per un taglio al sopracciglio, e con Simeoli rientrato appena in tempo da una tonsillite.Partenza shock per i rossoblu che si ritrovano sotto 19-1, complice un approccio molle dei virtussini, un parziale che spezza le gambe ai ragazzi di coach Tozzi e che compromette tutta la partita, permettendo ai padroni di casa di condurre in doppia cifra per tutti i restanti minuti.Dalla panchina si alza Bianchi che dà una scossa alla Sovrana Pulizie, che riesca a tornare a -10 sul 24-14, ma un altro parziale a fine quarto permette ad Alba di chiudere la prima frazione in vantaggio 31-14.La partita continua con i virtussini che concedono molto a livello difensivo, soprattutto nei secondi possessi: 9 rimbalzi d’attacco conquistati dai padroni di casa nel solo primo tempo, tutti tramutati in canestri. Pucci e Imbrò riportano la Virtus a -13, ma Alba ci mette poco a tornare avanti di oltre 20 punti, 56-35.Nel terzo quarto i virtussini entrano in campo più convinti, aggressivi in difesa e concreti in attacco con Imbrò, Pucci e Gnecchi. E’ di 9-1 il parziale costruito dalla Virtus nei primi minuti, ma Antonietti spezza subito il ritmo ai rossoblu, riportando i suoi avanti 74-46.Nell’ultimo quarto i padroni di casa amministrano il vantaggio. I virtussini riescono a tornare sul -15, ma il divario è ormai troppo ampio e la partita termina sul 94-72.Prossimo impegno per la Sovrana Pulizie, dopo il rinvio della gara interna di sabato 20 per il Palio Straordinario, mercoledì 24 a Borgosesia per il turno infrasettimanale: Antonietti 22, D’Anna 11, Ielmini 8, Tarditi 6, Terenzi 13, Ndour, Pollone 8, Gioda 6, Coltro 3, Colli 3, Dell’Agnello 14. All. Jacomuzzi: Pucci 13, Bianchi 11, Simeoli 6, Baldinotti ne, Olleia 4, Imbró 19, Ndour ne, Gnecchi 10, Guilavogui ne, Stepanovic 5, Orsini 4. All. Tozzi