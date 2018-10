Siena, al via i corsi per arbitri di basket

Senza arbitri non si gioca, in nessuna disciplina sportiva. Per sensibilizzare gli amanti del basket, soprattutto i giovani, il CIA di Siena (Comitato Italiano Arbitri), lancia anche quest’anno la campagna di reclutamento per acquisire la qualifica di ‘Arbitro di Pallacanestro’, con specifici corsi che si svolgeranno a titolo gratuito periodicamente presso il Comitato provinciale della Fip a Siena.Ai corsi possono iscriversi ragazze e ragazzi dai 13 ai 30 anni (dopo i 30 anni è possibile iscriversi ai corsi per arbitri amatoriali). Per poter ottenere la qualifica di Arbitro federale: è necessario presentare un certificato medico per la pratica sportiva agonistica, occorre frequentare le lezioni previste dal corso arbitri della propria provincia e superare un esame abilitativo finale. Ai suddetti corsi possono partecipare anche gli atleti tesserati per una società affiliata FIP nei campionati giovanili o seniores regionali; l’attività arbitrale regionale è infatti compatibile con quella di giocatore, fatta salva l’impossibilità di dirigere gare del proprio campionato. Al termine del corso ogni partecipante, dopo aver superato l’esame abilitativo, riceverà la divisa ufficiale e il materiale tecnico necessario all’attività, sarà quindi impiegato nei campionati FIP del Comitato Provinciale e Regionale di appartenenza.Per partecipare a un corso è sufficiente compilare il modulo di iscrizione/prenotazione al corso scaricabile dal sito: www.arbitri.fip.it/corsi . Per informazioni specifiche sui corsi contattare i seguenti numeri telefonici: Martino Galasso-338/3857252 oppure Marco De Luca-347/9976942; è inoltre possibile scrivere a: cia.si@toscana.fip.it, cia@toscana.fip.it.