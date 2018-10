Serie C Silver, presentato il Colle Basket

La ASD Colle Basket, forte del grande risultato raggiunto la scorsa stagione con la promozione in Serie C Silver, ha presentato presso i locali di Bottega Roots a Colle di Val d'Elsa le squadre che andranno a tenere alti i colori biancorossi questa stagione.Alla presenza di simpatizzanti e alcuni rappresentanti del tifo colligiano sono stati analizzati gli obbiettivi di questa stagione e presentate alcune problematiche della categoria raggiunta. La società ha infatti lanciato un appello rivolto ad attività ed imprese del territorio per chiedere un supporto economico e di sponsorizzazione rivolto ad affrontare le maggiori spese della categoria superiore conquistata.Si ricorda che tutti i ragazzi che compongono le giovanili e la prima squadra infatti non percepiscono alcun tipo di rimborso, e proprio per questo la società spera in una grande unione di intenti per sostenere la forte volontà e passione che è riuscita a catalizzare l'attenzione di una città intera.Oltre alle normali modalità di sostegno, quest'anno verrà realizzato un calendario che verrà distribuito gratuitamente e che conterrà al suo interno i loghi delle attività che sceglieranno di sostenere i ragazzi e questo progetto.Per qualsiasi informazione a riguardo è possibile contattare la Pagina Facebook del Colle Basket o contattare il 392-2878304.Prossimo appuntamento casalingo della Serie C, domenica 28 ottobre ore 18:30 al Palafrancioli.