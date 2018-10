ON Sharing Mens Sana: il 5 novembre l'Assemblea straordinaria dei Soci

Punto principale all'ordine del giorno l'auento del capitale sociale a 500mila euro

La On Sharing Mens Sana Basket SSD a R.L. comunica che è stata convocata per il giorno 5 novembre un’assemblea straordinaria dei soci.Fra i punti all’ordine del giorno che Siena Sport Network, Consorzio Basket e Sport a Siena, Associazione Io Tifo Mens Sana e Polisportiva Mens Sana tratteranno, spicca l’aumento del capitale sociale fino a euro cinquecentomila.“E’ ferma la nostra volontà di sostenere la Mens Sana Basket nel suo sviluppo – dice il presidente Massimo Macchi – e quindi l’atto odierno è soltanto una normale conseguenza della decisione assunta dalla mia famiglia. Mi auguro che anche le altre componenti societarie sapranno comprendere la necessità di compiere scelte ed atti responsabili in favore della Mens Sana Basket 1871”.