Basket Serie B, prima vittoria in campionato per la Virtus Siena: battuta Pavia

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-WINTERASS OMNIA BASKET PAVIA 68-62 (20-18; 40-36; 49-53)

Prima vittoria stagionale per la Sovrana Pulizie, che al PalaCorsoni batte la Winterass Omnia Basket Pavia 68-62.Ottimo avvio dei virtussini, che si portano avanti 12-7 dopo pochi minuti grazie ai canestri di Simeoli e Imbrò. Reagisce subito però Pavia, che con Iannilli e Benedusi impatta a quota 14. La partita resta equilibrata nella prima frazione, con i rossoblu che riescono comunque a chiudere il periodo mettendo la testa avanti 20-18. Ad inizio secondo quarto la Virtus prova ad allungare: due triple di Bianchi ed un ottimo Ndour fanno toccare ai rossoblu la doppia cifra di vantaggio sul 31-21. Per la Winterass si svegliano Di Bella e Mascherpa, che costruiscono il parziale che riporta Pavia a -3 (31-28). I virtussini riescono a mantenere sempre il vantaggio, senza però riuscire ad allungare, ed un canestro di Gnecchi chiude il primo tempo sul 40-36.La Sovrana Pulizie torna dagli spogliatoi molto convinta, ed una tripla di Orsini dà il +6 ai ragazzi di coach Tozzi. Pavia però si dimostra ancora una volta una squadra dalla grande esperienza, e piazza un parziale che culmina con il canestro di Mascherpa per il sorpasso 47-48, prima che Manuelli batta la sirena del terzo quarto con la tripla che dà agli ospiti il massimo vantaggio della serata sul 49-53.La Virtus rientra in campo molto motivata e piazza subito un parziale ad inizio ultimo quarto, e con Nepi trova il controsorpasso (54-53). E' l'equilibrio a fare da padrone nell'ultimo periodo, con continui sorpassi e vantaggi che non vanno mai oltre un possesso di distanza. Sul 60-62 a pochi minuti dalla fine la Virtus piazza il break che chiude la partita: due liberi di Pucci impattano sul 62-62, poi un canestro da centro area di Imbrò ed un altro 2/2 dalla lunetta, stavolta di Orsini, danno il vantaggio alla Virtus che Pavia non è più in grado di rimontare. La Virtus si rilancia con la prima vittoria in campionato 68-62, grazie ad un'ottima difesa che ha permesso anche all'attacco di essere efficace. Un passo avanti importante ed un punto di partenza sul quale basare le prossime partite.Prossimo impegno per la Sovrana Pulizie domenica 4 alle 18 a Montecatini, primo appuntamento di una settimana impegnativa per i rossoblu, che torneranno di nuovo in campo Mercoledì 7 in casa per il recupero della terza giornata con la Fiorentina Basket e Sabato 10, ancora al PalaCorsoni contro Piombino.: Simeoli 10, Bianchi 13, Olleia 9, Nepi 4, Gnecchi 7, Imbrò 7, Guilavogui ne, Pucci 6, Orsini 5, Falchi ne, Ndour 7, Stepanovic. All. Tozzi: Di Bella 7, Benedusi 5, Manuelli 6, Mascherpa 20, Spatti 5, Fazioli 4, Visigalli ne, Iannilli 15, Guaccio, Crespi. All. Baldiraghi