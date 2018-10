ON Sharing Mens Sana sbanca il parquet di Cassino

VIRTUS CASSINO-ON SHARING MENS SANA SIENA 59-76 (15-22, 27-42, 41-57)

La ON Sharing Mens Sana Siena torna al successo e centra la seconda vittoria esterna, la terza stagionale, sul parquet della Virtus Cassino. Al Palasport Città di Frosinone, nel match valido per la quinta giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest, i biancoverdi passano 76-59 e si portano a quota 3 punti in classifica.Match mai in discussione: un parziale di 21-8 per la ON Sharing a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto indirizza il match sul binario biancoverde. I ragazzi di coach Moretti trovano anche il +15 (27-42) della sirena di metà tempo con due triple di Sanguinetti e Lupusor poi nella terza frazione respingono l'assalto iniziale dei ciociari e chiudono i giochi all'inizio dell'ultimo quarto.Quattro in doppia cifra per la ON Sharing: Poletti (16), Morais (13), Lupusor (10) e Prandin (10).I biancoverdi, che stasera faranno rientro a Siena, torneranno a faticare sul parquet martedì per preparare la sfida di domenica 4 novembre alle ore 12:00 al PalaEstra contro Trapani.Coach Moretti ritrova capitan Marino che parte in quintetto con Prandin, Morais, Pacher e Poletti. Sblocca Prandin in penetrazione, Bagnoli in semigancio pareggia i conti. Con le triple di Raucci e Morais il tabellone segna 5-6 dopo 2'. Bagnoli e Jackson da una parte, Prandin e Poletti dall'altra non sbagliano e il match, quando si arriva a metà parziale, fila via in equilibrio (9-10). Cassino rimette la testa avanti con il canestro e fallo di Raucci ma sette punti in fila di Poletti, intervallati dal canestro di Jackson, portano sul +4 la ON Sharing (15-19). La seconda tripla di Morais chiude il parziale sul 15-22.Prandin e Radonjic aprono il secondo quarto (15-26), Raucci appoggia il -9 di Cassino ma Radonjic dall'arco e Pacher in contropiede firmano il massimo vantaggio biancoverde (17-31) costringendo coach Vettese a chiamare il primo time-out. Botta e risposta dal perimetro tra Jackson e Marino e il margine resta invariato (20-34), poi Pepper tiene a galla Cassino con un canestro e fallo a metà parziale (23-34). Mini-break dei ciociari con lo stesso Pepper e Ingrosso dalla lunetta (27-36), la ON Sharing risponde subito con le triple di Sanguinetti e Lupusor che chiudono i primi 20' sul 27-42.Con Bagnoli, un tiro libero di Ingrosso e un canestro e fallo di Raucci la Virtus Cassino piazza un break di 6-0 per il 33-42 dopo 3' del terzo parziale. Poletti spara da tre e ricaccia i padroni di casa a -12 (35-47), poi tanti errori e palle perse da una parte e dall'altra fino all'appoggio di Cepic per il 36-49 con poco più di tre minuti da giocare. La ON Sharing allunga ancora con un tiro libero di Radonjic e il piazzato di Lupusor (36-52). Il numero 10 biancoverde lotta a rimbalzo offensivo e con un canestro e fallo regala il +18 (37-55). Il parziale si chiude con la tripla di Ingrosso per il 41-57.In apertura dell'ultima frazione Cassino continua a litigare con il canestro mentre Marino prova subito a chiudere i conti con la tripla del +19. Pacher realizza il tiro libero per un fallo tecnico alla panchina di casa (41-61), poi Jackson dalla lunetta e la tripla di Paolin riportano la squadra di coach Vettese a -15 (46-61). Tutto inutile perché la ON Sharing vola con Cepic e la “bomba” dall'angolo di Morais (46-66). Finale di partita con Jackson che aggiorna il proprio tabellino con canestri da due e da tre mentre in casa biancoverde si aggiungono alla festa anche Cepic e Lupusor.: Masciarelli, Pepper 12, Raucci 12, Bianchi, Bagnoli 6, De Ninno 3, Paolin 3, Primerano, Jackson 17, Ingrosso 6, Rossi. All. Vettese: Poletti 16, Pacher 1, Morais 13, Lupusor 10, Marino 7, Radonjic 9, Ranuzzi, Del Debbio, Cepic 6, Ceccarelli, Prandin, Sanguinetti 4. All. MorettiARBITRI: Rudellat, Callea, Morassutti.TIRI LIBERI: Cassino 10/15, Siena 7/10.TIRI DA DUE: Cassino 14/37, Siena 18/33.TIRI DA TRE: Cassino 7/18, Siena 11/31.RIMBALZI: Cassino 33 (25/8), Siena 35 (25/10).USCITI 5 FALLI: Paolin.