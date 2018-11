Basket Serie B, la Virtus Siena a Montecatini per aprire una striscia positiva

Reduce dalla prima vittoria stagionale in casa contro Pavia, la Sovrana Pulizie è pronta ad affrontare la trasferta di Montecatini, per affrontare il Montecatiniterme Basketball.La squadra di coach Tonfoni è reduce da una sconfitta a Piombino. Con 4 punti raccolti in 5 partite, frutto delle vittorie con Alba e Vigevano, Montecatini si trova a 2 punti dalla Virtus, che con una vittoria potrebbe raggiungere quindi in classifica proprio i termali.Le squadre si erano già affrontate in prestagione, nella semifinale del Memorial Cardelli: in quella occasione fu Montecatini ad avere la meglio su una Virtus piena di assenze.Ecco le parole dell'assistente allenatore della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita:«Sabato è andata bene. Pavia si è presentata come una squadra con molta esperienza ma senza ritmo, e siamo riusciti a metterli in difficoltà tenendo noi un buon ritmo. Siamo riusciti a portare il nostro ritmo fino in fondo, anche se nel quarto quarto hanno messo loro la testa avanti di qualche punto, ma siamo stati bravi a non ricadere nel tunnel, a non mollare, a differenza delle scorse partite, ed alla fine siamo riusciti a vincere la partita»..«Montecatini è una squadra totalmente diversa, sono tutti ragazzi giovani e giocano ad un ritmo molto alto, molto simile al gioco di San Miniato. In casa soprattutto riescono sempre ad imporre il proprio ritmo. Dovremo essere bravi a schierarli a metà campo e non farli andare in transizione. Gli elementi di spicco sono sicuramente Meini, Migliori e Cipriani, senza però dimenticare Moretti, un ragazzo giovane molto interessante che sta facendo un ottimo campionato, Giorgi e Maresca».«La chiave della partita sarà riuscire a fare un'ottima transizione difensiva per cercare di portarli ad attaccare una difesa schierata a metà campo, e successivamente stare attenti a Migliori, il giocatore sul quale spesso si appoggiamo in situazioni di emergenza, che è molto bravo a trovare il tiro in uscita dal blocco. Saranno importanti quindi anche le difese sui blocchi lontani dalla palla e sui pick».