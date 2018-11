Basket Serie B: trasferta amara a Montecatini per la Virtus Siena

MONTECATINITERME BASKETBALL-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 77-59 (21-12; 31-31; 55-41)

Sconfitta in trasferta sul difficile campo di Montecatini per la Sovrana Pulizie, che al PalaTerme non riesce ad andare oltre il 77-59 contro i padroni di casa.Buon avvio per i ragazzi di coach Tozzi, che dalla palla a due hanno subito trovato il ritmo, sfruttando la velocità in contropiede di Olleia e Nepi, nonostante i problemi di falli di Simeoli, costretto al cambio dopo pochi minuti, sostituito da un ottimo Ndour. Verso la metà del primo quarto vengono fuori i padroni di casa, che piazzano un parziale di 10-2 che spezza il ritmo di gioco rossoblu e permette ai termali di chiudere la prima frazione in vantaggio 21-12. Nel secondo quarto tornano a contatto i virtussini, che in pochi minuti costruiscono il break che li riporta sul 25-23, grazie ai canestri del solito Olleia, Gnecchi e Stepanovic. Due triple del capitano Federico Bianchi, unite ad un'ottima difesa che ha chiuso ogni possibilità di attacco in transizione a Montecatini, chiudono la rimonta e fissano il punteggio a metà partita sul 31-31.Il terzo quarto si apre con un black out dell'attacco virtussino: il canestro sembra stregato per i rossoblu, e i termali ne approfittano, riportandosi avanti con Migliori e Moretti fino a toccare il +15. E' il colpo del KO per la Virtus, che non è più in grado di rialzarsi. Montecatini controlla il ritmo della partita, già forte di un consistente vantaggio, e chiude i conti con il punteggio finale di 77-59.Prossimo impegno per la Sovrana Pulizie mercoledì 7 Novembre alle 21.15 al PalaCorsoni, nel recupero della terza giornata di campionato, contro la All Food Fiorentina Basket Firenze, al momento seconda in classifica con 4 vittorie ed 1 sconfitta.: Ciervo, Bolis 12, Meini 8, Mucci, Galli 5, Zanini, Moretti 16, Cipriani, Maresca 8, Giorgi 11, Migliori 17. All. Tonfoni: Falchi ne, Pucci 6, Bianchi 8, Simeoli 2, Olleia 20, Imbrò 3, Ndour 4, Nepi 2, Gnecchi 5, Guilavogui ne, Stepanovic 7, Orsini 2. All. Tozzi