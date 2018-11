ON Sharing Mens Sana: gli abbonati per la stagione 2018/2019 sono 1.263

Bilancio soddisfacente per la campagna abbonamenti “Ci Nasce la Verbena” della ON Sharing Mens Sana Siena per la stagione 2018/2019 del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest. Iniziata lo scorso 20 agosto, la campagna abbonamenti si è chiusa a quota 1263 tessere stagionali, di cui 1125 paganti. L'anno scorso la campagna abbonamenti si era chiusa a quota 1139 paganti, dato successivamente elevato a 1469 in considerazione delle tessere acquisite dalle componenti societarie del Consorzio Basket e Sport a Siena e Siena Sport Network per propri titolari ed ospiti, oltre alle tessere d’onore e di servizio distribuite ad autorità e soggetti che collaborano per la Società.“Ci Nasce la Verbena”, per la quale è stato realizzato anche uno specifico sito Internet ( www.cinascelaverbena.it ), è partita con la fase di prelazione conclusasi il 10 settembre nella quale gli abbonati della stagione 2017-2018 hanno avuto la possibilità di confermare il posto al PalaEstra con il prezzo bloccato ed è proseguita poi con la fase di vendita libera, con un prezzo maggiorato del 3%, terminata il 24 ottobre.Quest'anno, grazie alla collaborazione del laureando Marco Lazzerini, che ha effettuato uno stage della durata di tre mesi grazie alla convenzione stipulata tra la Mens Sana Basket e l'Università degli Studi di Siena-Facoltà di Economia e Commercio, la Società ha potuto contare su un rapporto più dettagliato dei tifosi che hanno sottoscritto l'abbonamento e che potrà essere utile per lo sviluppo di specifiche strategie di marketing.In particolare è emerso che il maggior numero di tessere abbonamento è stato venduto nel mese di settembre (627), seguito da ottobre (412) e agosto (224). L'analisi della campagna abbonamenti “Ci Nasce la Verbena” ha fatto emergere anche che la componente “rosa” del tifo biancoverde sfiora il 40%, con una buona percentuale di affezionate supporter under 40.