ON Sharing Mens Sana-Remer Treviglio: coach Campanella presenta il match

C'è la Remer Blu Basket Treviglio sulla strada della ON Sharing Mens Sana che dopo il ko a Scafati di domenica scorsa torna al PalaEstra sabato 17 novembre alle 20:30 nell'anticipo dell'ottava giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest.I bergamaschi di coach Vertemati sono reduci da due vittorie consecutive, l'ultima delle quali sul parquet di Agrigento, e hanno tra le proprie fila l'ex mensanino Chris Roberts. L'altro grande ex della partita, che sarà trasmessa in diretta su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass, è il capitano biancoverde Tommaso Marino, che fino alla scorsa stagione ha indossato la canotta della Remer.A presentare la partita è Federico Campanella, vice allenatore della ON Sharing Mens Sana Siena.“La squadra reagisce sempre in maniera positiva, allenandosi sempre con più determinazione e attenzione ai dettagli. I ragazzi hanno compreso gli errori fatti e fin dal primo allenamento di martedì abbiamo provato a limare gli errori. Il leit motiv è che prima bisogna capire e poi agire: siamo consapevoli di quello che è mancato a Scafati per vincere e ci siamo messi subito al lavoro”“Quello che ci ha messo in difficoltà non sono state questioni tecnico-tattiche, perché il nostro piano partita teoricamente era corretto. La differenza l'ha fatta l'intensità subita in alcuni frangenti della partita, come nel secondo quarto, ma come detto bisogna imparare da queste lezioni per migliorare e proseguire nel nostro percorso di crescita”.“Ogni giorno dobbiamo fare un passo in più e camminare tutti nella stessa direzione. Lo stiamo facendo e stiamo provando ogni giorno a migliorare aspetti difensivi e offensivi: il nostro percorso non avrà una fine conclamata ma durerà quotidianamente per trovare continuità e arrivare pronti alla fase calda del campionato”.“La Remer sta attraversando un gran momento ed è tra le squadre più in forma del campionato: dopo la partita eccezionale contro Eurobasket Roma ha vinto su un campo molto difficile come quello di Agrigento e questo è il biglietto da visita con cui arriva a Siena. Hanno inserito Nikolic al posto di Olasewere e di solito l'inserimento di un elemento nuovo porta entusiasmo nel gruppo, inoltre sono una squadra giovane come età media ma composta da giocatori che da anni giocano tanti minuti in serie A2. Treviglio è un'avversaria da prendere con le molle e dovremo essere bravi a togliere loro da subito fiducia”.“Sono buone e solo Prandin,dopo l'infortunio con Trapani, sta lavorando continuamente con lo staff sanitario: anche se sarà difficile proveremo a recuperarlo per la partita di sabato”.