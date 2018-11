Basket femminile Serie B: l'Adpf Costone esce a testa alta dal confronto con la capolista Firenze nonostante la sconfitta

PALAGIACCIO FIRENZE-IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA 49-44 (9-16, 22-31, 32-38)

Esce a testa alta il Drago e la Fornace Costone dalla trasferta in casa della capolista imbattuta Palagiaccio Firenze che in Coppa Toscana aveva dato una severa lezione alle costoniane.Questa volta invece le ragazze di coach Fattorini hanno disputato una buona gara, mettendo in forte difficoltà le padrone di casa nelle prime frazioni di gioco che hanno visto le bianconere andare alla pausa lunga sul +9. Le gigliate però sono rientrate in campo più concentrate e sfruttando il miglior potenziale tecnico nonché fisico, soprattutto nel reparto delle lunghe, hanno dapprima ridotto il margine a 6 punti alla 3ª sirena, per poi dilagare nell’ultima frazione (17-6) dove il Costone non ha potuto fare niente sotto i colpi a ripetizione delle fiorentine che hanno avuto in Corsi la migliore realizzatrice con un bottino personale di 18 punti. Tra le fila del Drago e la Fornace, buone le prove di Oliva, Balestrazzi e Barbucci, tutte in doppia cifra. Prossimo impegno per la squadra senese, sabato 24 al PalaOrlandi quando alle ore 21 sarà di scena la compagine de Le Mura Lucca.: Saltarelli, Rossini M. 5, Corsi 18, Donadio 7, Catalano 4, Toccafondi 7, Rossigni S, Evangelista 6, Tessaro 2, Goracci, Diouf ne. All. Corsini: Bastianoni 11, Corbini ne, Riccobono 3, Oliva 10, Malquori 2, Bonaccioni 2, Sardelli, Barbucci 12, Dragoni 2, Balestrazzi ne, Nardi 2, Sabia ne. All. FattoriniARBITRI: Costa e Molinaro