Basket Serie C Silver, sconfitta per il Costone contro l'Oti Galli

OTI GALLI TERRANUOVA-VISMEDERI COSTONE SIENA 77-71 (26-13, 46-32, 56-49)

Con una prima parte di gara fortemente deficitaria, la Vismederi compromette un incontro che alla fine ha visto i padroni di casa esultare per una vittoria sofferta, ma sicuramente meritata in virtù di un vantaggio iniziale che ha toccato anche i +19 al 16’ (42-23).Parte infatti malissimo la Vismederi, sterile in attacco, ma soprattutto fiacca in difesa, con i locali che sembrano giocare a occhi chiusi. Le alte percentuali al tiro dell’Oti Galli fanno la differenza, soprattutto quelle dalla lunetta (21 su 24-88%); è proprio nei tiri liberi che i padroni di casa costruiscono e mantengono il vantaggio, mentre i senesi fanno una fatica enorme per rientrare in partita, riuscendoci però con un buon inizio di 3ª frazione, anche se il vero arrembaggio arriva nell’ultimo periodo con la Vismederi che raggiunge il -1 al 35’ (61-60). L’Oti decide di passare a zona, ma la carta vincente la giocano prima Rath e poi Mascherini che dall’arco dei 6,75 ridanno fiato all’Oti. Le bombe di Bruttini e Ceccatelli invocano il miracolo e a 30”, sul 71-68, la palla è in possesso dei senesi, ma l’attacco svanisce, mentre in contropiede sempre Mascherini non perdona. Ma non è finita: Benincasa di tabella vale 3 a 8” (73-71), poi sul fallo sistematico si chiude l’incontro.: Rath 13, Mascherini M. 16, Baglioni 2, Baldi 6, Bartoli 6, Camerini 12, Mascherini J. 13, Falcioni 9, Capponi, Merico, Anichini ne, Gueye ne. All. Baggiani: Benincasa 11, Angeli 5, Bruttini 16, Tognazzi 18, Chiti G. 7, Chiti L. 7, Ceccatelli 5, Mini 2, Ricci, Catoni, Panichi. All. BraccagniARBITRI: Magazzini e Vagniluca