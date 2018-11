ON Sharing Mens Sana-Axpo Legnano: coach Campanella presenta il match

Secondo impegno casalingo consecutivo alle porte per la ON Sharing Mens Sana Siena che domenica 25 novembre alle ore 18:00 al PalaEstra ospiterà l'Axpo Legnano nel match della nona giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest (diretta su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass).I biancoverdi, reduci dal largo successo nell'ultimo turno contro la Remer Treviglio, dopo il match di domenica contro i lombardi salteranno la sfida del 2 dicembre sul parquet della Pallacanestro Biella - rinviata al 12 dicembre alle ore 20:30 per le convocazioni con le rispettive nazionali di Morais e del biellese Wheatle – e saranno di scena di nuovo al PalaEstra il prossimo 9 dicembre contro la Virtus Roma.Intanto sul parquet di viale Sclavo arriva l'Axpo Legnano, penultima a quota 4 punti dopo il successo a fil sirena di domenica scorsa contro la NPC Rieti. A presentare il match è il vice allenatore mensanino Federico Campanella.“L'Axpo arriverà a Siena sicuramente galvanizzata dalla vittoria in casa di domenica contro Rieti arrivata dopo una grande rimonta e una partita così dà sempre grande morale ed energia. Avranno grandi motivazioni e verranno a giocarsela a viso aperto senza nulla da perdere: dovremo essere bravi ad impostare da subito una partita ad alta intensità, limitando al livello difensivo le loro bocche da fuoco Raffa, London e Bortolami. Sul piano offensivo invece dovremo replicare il più possibile la partita contro Treviglio nella quale abbiamo sfiorato i 100 punti”.“Indubbiamente è una partita da vincere a tutti i costi per continuare quel trend positivo che per larghi tratti abbiamo visto anche a Scafati, nonostante la sconfitta. Il match di domenica è importante soprattutto per questo, non tanto per la classifica che non mi piace guardare almeno fino al girone di ritorno. Pensiamo a cavalcare l'onda, poi guarderemo la nostra posizione in graduatoria a tempo debito”.“Prandin è ancora in fase di recupero e come nelle ultime due settimane proveremo fino all'ultimo a recuperarlo per un suo eventuale impiego in campo. Il resto del gruppo in linea generale sta bene, vittorie come quella ottenuta con Treviglio danno tanto entusiasmo e sono la conferma che il nostro percorso va avanti nella direzione giusta”.