ON Sharing Mens Sana-Axpo Legnano: prevendita biglietti

Dopo la vittoria con Treviglio ON Sharing Mens Sana Siena di nuovo impegnata al PalaEstra, domenica 25 novembre alle ore 18:00, contro l'Axpo Legnano nel match valido per la nona giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest.La prevendita del match è attiva da oggi, venerdì 23 novembre, sul circuito CiaoTickets ( https://www.ciaotickets.com/menssanabasket ), nelle tabaccherie convenzionate e presso la biglietteria del PalaEstra che resterà aperta venerdì 23 novembre dalle 17:00 alle 19:30, sabato 24 novembre dalle 10:30 alle 12:30 e domenica 25 novembre al mattino, con orario 10:30-12:30, e nel pomeriggio dalle 16:00 fino alla fine del primo quarto.Presso la biglietteria i tifosi potranno acquistare al prezzo di 10 euro le T-shirt #Iocisono distribuite in omaggio agli abbonati per la stagione 2018/2019.La Società ricorda che l’acquisto dei biglietti in prevendita non comporta costi aggiuntivi ed invita i suoi sostenitori ad approfittarne per evitare file ai botteghini.