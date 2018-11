A Foligno test tra ON Sharing Mens Sana e XL Extralight Montegranaro

Sarà un fine settimana senza i due punti in palio per la ON Sharing Mens Sana che comunque non si ferma. I biancoverdi domenica 2 dicembre avrebbero dovuto disputare il match in casa della Edilnol Biella, valido per la decima giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest: la partita però è stata rinviata a mercoledì 12 alle 20:30 per gli impegni nelle qualificazioni alla Fiba World Cup con la nazionale dell'Angola di Carlos Morais (30 novembre contro il Camerun, 1 dicembre contro il Chad e 2 dicembre contro la Tunisia) e del biellese Wheatle.In attesa del ritorno sul parquet in campionato il 9 dicembre alle 18:00 al PalaEstra contro la Virtus Roma la ON Sharing Mens Sana domani, venerdì 30 novembre, (palla a due alle ore 16:15) scenderà in campo al Pala Paternesi di Foligno per un test amichevole contro la XL Extralight Montegranaro, formazione del girone Est.A presentare la partita è il vice allenatore mensanino, Federico Campanella.“Come ogni cosa questo stop forzato ha pro e contro: l'aspetto favorevole è che finalmente possiamo tirare il fiato e provare a recuperare tutti i nostri acciaccati che finora hanno stretto i denti per giocare. Sotto un altro punto di vista però questa sosta arriva nel nostro momento migliore: stiamo giocando una bella pallacanestro in attacco e in difesa e fermarsi proprio adesso dispiace”“L'abbiamo cercato in questo modo, contro una squadra di alto profilo come dimostra la classifica dell'altro girone. Questo test amichevole ci serve innanzitutto per non perdere il ritmo partita e poi anche come verifica di questa settimana di lavoro in cui abbiamo perfezionato alcuni dettagli: sul parquet di Foligno vedremo a che punto siamo”.“I risultati parlano da soli per Montegranaro: già l'anno scorso da esordienti hanno fatto un campionato di altissimo livello, inoltre hanno confermato parte del roster e in panchina siede un allenatore come Pancotto che non ha bisogno di presentazioni. Affronteremo una squadra che gioca bene, preparata sotto tutti i punti di vista e credo che questo sia il test migliore che potevamo trovare in questo momento”.