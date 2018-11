ON Sharing Mens Sana cede 65-78 alla XL Extralight Montegranaro nel test a Foligno

ON SHARING MENS SANA SIENA-XL EXTRALIGHT MONTEGRANARO 65-78 (16-16, 36-39, 52-57)

Test amichevole per la ON Sharing Mens Sana Siena che a Foligno contro la XL Extralight Montegranaro, formazione del girone Est di serie A2, esce sconfitta 65-78. Senza Morais, impegnato nelle qualificazioni alla Fiba World Cup con la nazionale dell'Angola che hanno costretto i biancoverdi alla sosta forzata (il match del 2 dicembre in casa della Edilnol Biella si giocherà il 12 dicembre alle 20:30), la squadra di coach Moretti resta per oltre 35' attaccata ai marchigiani che solo nel finale trovano l'allungo decisivo.Primo quarto in equilibrio con il canestro del pareggio di Poletti che chiude i primi 10' sul 16-16. Nel secondo parziale i biancoverdi provano a scappare con le triple di Pacher e i punti di Radonjic e trovano anche il +6 ma arriva la reazione di Montegranaro, trascinata dalle conclusioni dall'arco di Mastellari: i marchigiani allungano sul 25-34 di metà tempo costringendo coach Moretti a chiamare un minuto di sospensione. Nove punti in fila di Poletti riavvicinano la ON Sharing (34-36), che getta nella mischia anche Carapelli, con poco più di due minuti da giocare. Un tiro libero a testa di Simmons e Amoroso, intervallati dall'appoggio al tabellone di Ranuzzi, chiudono il parziale sul 36-39 per la XL Extralight.Con i canestri di Corbett e Simmons la XL si porta subito sul +7 in avvio della terza frazione (38-45). Contro-break mensanino firmato da Ranuzzi, Del Debbio e Poletti (43-45) ma Montegranaro trova ancora il tiro dall'arco (45-50). Sanguinetti da tre e Lupusor tengono la ON Sharing a contatto e quando si entra negli ultimi due minuti la bimane di Pacher vale il -2 (52-54). Mastellari e un tiro libero di testa fissano il punteggio sul 52-57 al 30'.Un'altra schiacciata di Pacher su assist di Sanguinetti vale il nuovo -3 (56-59) ma Amoroso appoggia in terzo tempo il 58-63 con 6' sul cronometro. Nuovo allungo della XL Extralight con la tripla di Testa e il canestro sulla sirena di Amoroso (60-68). Radonjic non concretizza un viaggio in lunetta e quando si entra negli ultimi due minuti Palermo spara da tre il +10 (65-75) che chiude i giochi.I biancoverdi, che fino a lunedì beneficeranno di un po' di riposo, torneranno a faticare al PalaEstra martedì mattina in vista della sfida casalinga di domenica 9 dicembre contro la Virtus Roma.: Poletti 18, Pacher 17, Carapelli, Monnecchi, Lupusor 9, Marino, Radonjic 8, Ranuzzi 6, Del Debbio 1, Ceccarelli, Ricciardelli, Sanguinetti 6. All. Moretti: Palermo 12, Corbett 4, Negri 5, Amoroso 16, Simmons 6, Testa 12, Traini, Mastellari 16, Petrovic 7. All. Pancotto