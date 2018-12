Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone Siena venerdì in campo contro l'Avvenire 2000

Il Drago e la Fornace Costone Siena anticipa venerdì sera l’impegno relativo all’8ª giornata nel Campionato di serie B femminile, andando a fare visita all’Avvenire 2000. La gara prenderà il via alle ore 21 al PalaValenti di Firenze e sarà diretta da Buoncristiani e Luchi di Prato.Le fiorentine dell’Avvenire 2000 hanno 4 punti in classifica, frutto delle vittorie riportate in casa con Prato ed esternamente con la Florence Firenze, mentre nell’ultimo confronto sono uscite sconfitte dalla trasferta di Lucca con il risultato di 62-49. Una situazione di classifica dunque non del tutto rosea e sicuramente peggiore di quella delle giocatrici senesi che invece di punti ne hanno collezionati fino a questo momento 6, grazie anche all’ultimo successo riportato lo scorso 25 novembre al PalaOrlandi proprio con la stessa avversaria, Le Mura Spring Lucca. Nello scorso turno la squadra di David Fattorini ha osservato uno stop imposto dal calendario, cercando di sfruttare al meglio una settimana di allenamenti mirati a preparare al meglio la sfida di questa sera che consideriamo più che abbordabile per le costoniane.