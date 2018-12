ON Sharing Mens Sana-Virtus Roma, prevendita biglietti e promo natalizia

ON Sharing Mens Sana Siena di scena ancora al PalaEstra, domenica 9 dicembre alle ore 18:00, e in occasione delle festività a partire dal match contro la Virtus Roma, valido per l'undicesima giornata di andata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest, la Società ha deciso di lanciare una promozione natalizia che prevede uno sconto speciale per le prossime tre partite casalinghe.Acquistando il biglietto intero per la partita con la Virtus Roma i tifosi avranno diritto al prezzo ridotto del biglietto dello stesso settore per le partite contro Bergamo (23/12, ore 18:00) e Agrigento (06/01, ore 18:00). La promozione è valida già da questo weekend negli orari di apertura della biglietteria.Da domani inoltre sarà attiva anche la prevendita del match contro la Virtus Roma sul circuito CiaoTickets ( https://www.ciaotickets.com/menssanabasket ), nelle tabaccherie convenzionate e presso la biglietteria del PalaEstra che resterà aperta venerdì 7 dicembre dalle 17:00 alle 19:30, sabato 8 dicembre dalle 10:30 alle 12:30 e domenica 9 dicembre al mattino, con orario 10:30-12:30, e nel pomeriggio dalle 16:00 fino alla fine del primo quarto.La Società ricorda che l’acquisto dei biglietti in prevendita non comporta costi aggiuntivi ed invita i suoi sostenitori ad approfittarne per evitare file ai botteghini.Presso la biglietteria, infine, i tifosi potranno acquistare al prezzo di 10 euro le T-shirt #Iocisono distribuite in omaggio agli abbonati per la stagione 2018/2019.