ON Sharing Mens Sana-Virtus Roma: coach Campanella presenta il match

Sta per iniziare una lunga settimana in casa ON Sharing Mens Sana, con i biancoverdi attesi da tre partite in sette giorni. Si comincia domenica 9 dicembre alle ore 18:00 al PalaEstra contro la Virtus Roma (diretta su LNP TV per i possessori di LNP TV Pass) per poi proseguire con il recupero della decima giornata sul parquet della Edilnol Biella (mercoledì 12 ore 20:30) e con la trasferta a Capo d'Orlando di domenica 16 dicembre (palla a due alle ore 18:00). L'ultimo incrocio tra le due squadre risale alla pre-season: il 15 settembre a Chiusi i capitolini si sono imposti 79-71 contro una ON Sharing priva di Morais, impegnato nelle qualificazioni alla Fiba World Cup. L'ex della partita è invece Daniele Sandri, che nella scorsa stagione ha indossato la canotta biancoverde.A presentare la sfida di domenica contro la squadra di coach Bucchi è il vice allenatore mensanino, Federico Campanella.“Indubbiamente sì: arriveranno con voglia di rivalsa e sanno che per i loro obiettivi è una partita importante vista la classifica corta e Bergamo alle spalle. Verranno al PalaEstra per dimostrare che il passo falso con Rieti è stato solo un episodio ma noi ci faremo trovare pronti: questa settimana ci siamo allenati alzando più possibile l'intensità e faremo di tutto per pareggiare la loro qualità di pallacanestro”.“Roma è una squadra completa, difficile da decifrare perché hanno gioco interno con Sims, due interni atipici come Landi e Alibegovic che giocano fronte e spalle a canestro, ma sono anche molto efficaci sul perimetro con Moore, Chessa e Santiangeli. Dovremo limitare prima di tutto la loro efficacia e la loro fluidità offensiva provando a mettere qualche granello nei loro ingranaggi: la partita di domenica scorsa ha dimostrato che non sono imbattibili e faremo di tutto per strappare la vittoria”“Lo sentiamo sempre tanto quando giochiamo in casa: il pubblico fa sempre la sua parte sia nei momenti di difficoltà che in quelli di entusiasmo e dunque domenica più che mai, visto che giochiamo contro una corazzata, avremo bisogno del nostro sesto uomo e faremo di tutto per accendere ancora di più i nostri tifosi”.“Anche se abbiamo avuto questa settimana per recuperare gli infortunati ci stiamo trascinando qualche acciacco ma in partite come quella di domenica il dolore non si sente e tutti vorranno dimostrare di poter stare in campo stringendo i denti. Restano da valutare le condizioni di Prandin, che è comunque in fase di recupero, e di Cepic che ha subìto un infortunio muscolare contro Legnano: proveremo fino all'ultimo per un eventuale impiego di entrambi”.