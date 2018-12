Basket Serie B femminile: l'Adpf Costone Siena supera l'Avvenire 2000

IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA-AVVENIRE 2000 RIFREDI 48-68 (21-18, 32-37, 41-51)

Con prepotenza e autorità, il Drago e la Fornace lascia sconfigge l'Avvenire 2000 Basket Rifredi, superandolo esternamente con l’eloquente punteggio di 48-68, nell’anticipo dell’8ª giornata del campionato di serie B femminile. Non che fosse iniziata bene la gara per le senesi, o meglio, sono state le fiorentine a fornire un’ottima prova nella prima frazione di gioco, trovando ripetutamente la via del canestro, con la difesa bianconera un po’ disattenta. Poi nelle rimanenti frazioni, una volta registrato l’assetto difensivo, le operazioni sono passate sotto il comando della pattuglia acrobatica senese che dapprima ha messo la freccia, guadagnando gli spogliatoi con 5 lunghezze di vantaggio, per poi scavare un solco di 10 punti alla 3ª sirena. La timida reazione delle padrone di casa non ha avuto effetto alcuno, anzi nell’ultimo periodo le bostoniane hanno addirittura raddoppiato il vantaggio, terminando il match con un perentorio +20. Ottima prestazione da parte di tutto il gruppo, con Barbucci, Oliva, Riccobono e Dragoni in evidenza, un quartetto questo da doppia cifra. Grazie a questa vittoria, la compagine senese sale a quota 8 in classifica, avvicinandosi sensibilmente alle posizioni di vertice.: Livi 3, Mariotti 9, Losi 6, Zara, Pitau, Pieretti 10, Vigna 8, Matteini 6, Trucioni 3, Fortini 3. All. Cini: Oliva 15, Barbucci 18, Dragoni 10, Nardi, Bonaccini 5, Renzoni 5, Riccobono 13, Sardelli 2, Malquori, Bastianoni, Tarso ne, Sabia ne. All. FattoriniARBITRI: Buoncristiani e Luchi di Prato