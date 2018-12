Basket Serie C Silver, il Costone Siena cerca conferme contro Livorno

La Vismederi Costone Siena scende in campo domenica pomeriggio alle ore 18 al PalaOrlandi per affrontare la Brusa Livorno, in una gara valevole per la 10ª giornata della serie C Silver.Gli uomini di Francesco Braccagni si presentano a questo appuntamento forti del successo esterno maturato sul campo dell’Audax Carrara che è valso raggiungere quota 10 in classifica. Adesso la situazione appare più fluida, con la pattuglia gialloverde che sembra aver trovato un buon assetto, ma le insidie sono sempre dietro l’angolo, ricorda a tutti il tecnico della Piaggia il quale aggiunge: "Sono molto soddisfatto per la prova dei miei ragazzi in quel di Carrara, hanno dimostrato di avere carattere e tanta voglia di vincere, frutto di un lavoro assiduo che svolgiamo durante la settimana in allenamento. Il fatto di aver giocato e vinto senza Duccio Benincasa, dà ancora più valore a questa impresa. Non dobbiamo però adagiarsi sugli allori, l’avversaria di domani, la Brusa Livorno, verrà a Siena per giocarsi fino in fondo i 2 punti in palio. E’ questo un girone ricco di sorprese e i risultati domenica dopo domenica lo stanno a dimostrare."In effetti quello che ha sottolineato coach Braccagni nelle sue parole, è da tenere in considerazione: una squadra che vince senza il suo play titolare, dimostra maturità e solidità nell’organico; Marco Ceccatelli ha sostituito Benincasa con grande slancio e cuore, oltre a una capacità tecnica che lo sta mettendo in grande evidenza in questa prima parte di stagione. Buone notizie anche nel reparto dei tiratori scelti, con Bruttini e Tognazzi sempre più gemelli del canestro, mentre nel reparto lunghi Giulio Chiti, ma anche Valerio Angeli dimostrano di possedere tutti gli attributi per far crescere le quotazioni della Vismederi. La gara verrà arbitrata da Canistro di Firenze e Luppichini di Viareggio.