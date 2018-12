Basket Serie C Silver, il Costone Siena sconfigge Livorno

VISMEDERI COSTONE SIENA-BRUSA LIVORNO 70-55 (18-12, 33-28, 52-42)

Una Vismederi troppo contratta fatica più del dovuto per avere ragione della Brusa Livorno che giunge a Siena con soli 8 effettivi a referto. Nonostante ciò, la squadra di coach Cerri riesce a stare alle calcagna dei padroni di casa fino al 37’ (57-53), per poi smarrirsi nelle battute conclusive dove i gialloverdi sono stati capaci di tutto, dagli sbagli ripetuti in lunetta, a palle perse banalmente, ma anche a realizzazioni di qualità a firma del duo Bruttini-Tognazzi (20+20), quest’ultimo scatenato nelle penetrazioni. Sotto le plance ha giganteggiato Giulio Chiti, 9 punti per lui e 10 rimbalzi, bene anche il fratello Leonardo che in un momento di grande incertezza offensiva per la Vismederi, ha saputo trovare i giusti varchi per un 4/6 di sostanza.Cerca di scappare subito il Costone (13-5 all’8’), ma Livorno rimane sempre nella scia dei senesi. A metà della 2^ frazione il divario è ridotto a 2 sole lunghezze (24-22), con la Brusa che prova una zona, ma prima Benincasa poi Tognazzi la spengono dai 6,75 (30-22 al 16’). Si va avanti così, con il punteggio a effetto molla, fino al 29’ dove la Vismederi prova un nuovo allungo (52-40), ma un parziale amaranto di 5-13 rimette tutto in discussione. Poi le battute conclusive dove Livorno perde il filo, Siena non giganteggia, ma alla fine scrive +15 sul tabellone e 12 in classifica.: Catoni 3, Bruttini 20, Tognazzi 20, Benincasa 4, Chiti G. 9, Ceccatelli, Chiti L. 10, Angeli, Ricci 2, Mini 2, Panichi ne, Carpitella ne. All. Braccagni.: Congedo 20, Vukich 5, Ghezzani 17, Volpi 3, Morucci 4, Locci, Ristori 6, Mealli. All.CerriARBITRI: Luppichini e Canistro