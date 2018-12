Virtus Siena, trasferta amara a Domodossola

VINAVIL-CIPIR DOMODOSSOLA-LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA 111-87 (33-22; 64-45; 86-70)

Dura sconfitta per la Sovrana Pulizie che a Domodossola cede contro la Vinavil-Cipir per 111-87.Partono bene i rossoblù che con un ottimo Imbrò in avvio si portano avanti 3-7. La Vinavil inizia però a segnare con continuità da fuori con Tommei e Ballabio e trova anche soluzioni vicino a canestro con Zaharie, che sfrutta al meglio l'assenza di Simeoli ed il conseguente quintetto piccolo della Virtus. I rossoblu restano attaccati ai padroni di casa, ma sul finire del quarto Domodossola scappa sul +11, 33-22. Nel secondo quarto la Vinavil continua a macinare gioco e canestri, mentre la Virtus si ferma, concedendo un parziale che porta Domodossola sul +24 (57-33). I ragazzi di coach Tozzi provano ad entrare in ritmo a livello offensivo, e qualche buona azione difensiva permette loro di tornare sul -16, ma i padroni di casa sembrano essere in serata di grazia, e depositano sul fondo della retina tanti palloni con delle medie al tiro ben oltre la media, concludendo il primo tempo sul 64-45.Nel terzo quarto i virtussini toccano il -23 con un canestro e fallo di Tommei, ma riescono a reagire e, guidati da un ottimo Gnecchi, insieme a Bianchi e Pucci, firmano il break per tornare a -12 (79-67). Tornati in partita dopo esserne usciti per quasi due quarti i rossoblu però si fermano nuovamente, ed i padroni di casa allungano nuovamente sul +16 (86-70). Nell'ultimo quarto non arriva la reazione della Virtus, e Domodossola aumenta il vantaggio minuto dopo minuto, fino ad arrivare a dilagare sul 111-87.Prossimo impegno per la Sovrana Pulizie domenica 16 alle ore 18 al PalaCorsoni contro la corazzata Paffoni Omegna.: Ballabio 18, Di Meco 7, Marzullo 4, Carone ne, Rovere 16, Bellia ne, Patani 3, Avanzini 14, Zaharie 17, Tommei 32. All. Milli: Pucci 13, Bianchi 10, Olleia 21, Imbrò 14, Ndour 5, Nepi 5, Gnecchi 19, Stepanovic, Orsini, Maccaferri. All. Tozzi