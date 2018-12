Giovanili dell'ADPF Costone Siena, il resoconto della settimana

Settimana di impegni per le giovanili di basket dell'Adpf Costone Siena. Impegnate l'Under 18, l'Under 16 e l'Under 14.Fa scintille una grandissima Under 18, che recupera una partita che sembrava persa e schianta Le Mura Spring Lucca con una difesa superlativa. Partono lanciate le ospiti che vanno sul 7-0. Risveglio delle bianconere e controsorpasso fino al 16-13. Lucca dà il meglio di sé, rimonta e allunga, chiudendo il primo tempo saldamente avanti. Mottini negli spogliatoi riprende i fili della squadra e in campo si vede subito. Alzando l’intensità e con raddoppi puntuali a difesa dell’area dei tre secondi, Lucca va in confusione mentre le nostre prendono fiducia. Al trentesimo è quasi parità: 38-40. Ormai è solo questione di tempo, il vento è cambiato. Le nostre vanno avanti, le lucchesi ribattono, i coach si alternano nel chiamare i time out, ma è una tripla di Benedetta Pastorelli a mettere il sigillo portando le bianconere sul +4. C’è tempo per incrementare il punteggio fino al 55-48 finale che chiude il match.Tabellino: Oliva 4, Pastorelli 6, Ginanneschi 4, Balestrazzi C. 9, Sardelli 12, Sposato 11, Sabia 9, Bonomei, Corti, Cerretani, Sanniti, Dragone. Allenatore: Fabrizio Mottini.Si conclude con un’altra vittoria la settimana per le nostre Under 18. Ad Arcidosso, Mottini da spazio anche a chi ha giocato un po’ meno finora, facendo rifiatare chi invece era stato impegnato di più. Arcidosso ne approfitta e non molla un centimetro. Punteggio che si mantiene basso, tanto è vero che al riposo le bianconere sono avanti 28-19. Distanza che rimane invariata al trentesimo. Nell’ultima frazione di gioco però, le bianconere mettono il turbo, serrano i ranghi (Arcidosso segna solo 2 punti) e chiudono 60-36. Ottava vittoria su nove gare disputate. Prossimo impegno giovedì 20 novembre ore 19.45 al PalaOrlandi contro Cestistica Rosa Prato.La più bella Under 16 mai vista in questa stagione sgretola la seconda forza del campionato, la Polisportiva A.Galli San Giovanni, imponendosi con un impressionante 72-35 finale. San Giovanni doveva vincere per arrivare a giocarsi il primo posto nell’ultima giornata contro i cugini di CMB. L’inizio è delle valdarnesi ma è solo un fuoco di paglia. La compagine di Fattorini digrigna i denti, corre e fa a fette la difesa ospite, chiudendo il primo quarto 20-5. La musica cambia di poco nel secondo quarto, dove però sale di molto la tensione, con un San Giovanni che in difficoltà crea scontri di gioco e battibecchi talvolta oltre quelli che dovrebbero vedersi in una normale partita di basket (alla fine troppi antisportivi e falli tecnici fischiati). Si va al riposo sul 38-16 per le bianconere, con la partita che pare aver ormai preso una direzione precisa. Nel terzo quarto San Giovanni ci mette l’orgoglio ma di nuovo le padroni di casa vincono il periodo e chiudono 52-27. E’ la resa, e negli ultimi 10 minuti altri 20 punti delle ragazze di Fattorini suggellano una vittoria meritata e ampia.Prossimo impegno domenica 16 dicembre ore 18.00 a Figline contro Don Bosco.Tabellino: Carli 8, Fabiano, Posta 10, Corti 8, Dragone 7, Nanni 21, Sabbatini, Discepolo 11, Cara 5, Fanetti, Kiss, Lippi 2. Allenatore: Fattorini.Chi ha visto la partita contro Florence Basket ha avuto la grande fortuna di vedere una bellissima partita di basket giovanile. Nell’arco di tutti i 40 minuti le bianconere hanno dato l’anima, combattuto, subìto e poi sorpassato le avversarie di turno che all’andata, solo un mese e mezzo fa, avevano stravinto, e che stavolta hanno rischiato di perdere. Alla fine ha vinto Florence Basket 65-63 ma a lungo le “piccole” del duo Bozzi-Carli hanno retto il contronto alla pari. Una squadra che sta formando buone individualità e che non appena avrà fatto gruppo, riuscirà a fare grandi cose. Prossimo impegno domenica 23 dicembre ore 18 a San Giovanni contro Polisportiva Galli.