Basket Serie A2, la ON Sharing Mens Sana inciampa a Biella

EDILNOL BIELLA-ON SHARING MENS SANA 79-60 (22-14, 39-28, 64-47)

Dopo tre vittorie casalinghe consecutive la ON Sharing Mens Sana non riesce a centrare il poker e nel recupero della decima giornata di andata del campionato di Serie A2 Old Wild West girone Ovest esce sconfitta 79-60 dal parquet della Edilnol Biella.All'Hype Forum primo quarto con i padroni di casa che prendono subito il largo con Sims e chiudono sul +8. Nella seconda frazione, nonostante la rimonta iniziale dei biancoverdi che si riportano a un solo possesso di distanza, i piemontesi allungano sul 39-28 della sirena di metà tempo. Il divario si allarga ulteriormente nel terzo parziale che vede protagonista l'ex Harrell, mentre negli ultimi 10' la Edilnol tocca anche il +21 portando a casa la vittoria.Per i biancoverdi, che nella notte faranno rientro a Siena, non c'è tempo di rifiatare: la squadra tornerà sul parquet già nella giornata di venerdì per preparare la trasferta di domenica 16 dicembre (palla a due alle ore 18:00), sul parquet della Benfapp Capo d'Orlando.Senza Cepic, e con Poletti a mezzo servizio dopo l'infortunio muscolare rimediato contro la Virtus Roma, coach Moretti sceglie un quintetto con Marino, Prandin, Morais, Lupusor e Pacher. Il numero 2 biancoverde sblocca il match con un appoggio al tabellone ma Biella reagisce subito con Sims e il canestro e fallo di Saccaggi (5-2). È ancora Pacher a rispondere alla tripla di Sims ma con due canestri di Harrell e Wheatle Biella tocca il +8 (12-4). Sims allarga il divario e costringe coach Moretti a chiamare un minuto di sospensione: tutto inutile perché Massone in contropiede trova il 16-4. Botta e risposta dall'arco tra Sanguinetti e Massone (19-7); Pacher, Radonjic e la tripla di Lupusor tengono la ON Sharing in corsa (22-14).Radonjic è bravo a trovare un fallo sul tiro da tre in apertura di secondo quarto e dalla lunetta non sbaglia (22-17). Con Biella in bonus dopo neppure 3' Lupusor e Poletti approfittano dei tiri liberi per firmare il -3 (26-23). Harrell segna da sotto e Marino non concretizza un altro viaggio in lunetta così è l'ex biancoverde a riportare la Edilnol sul +6 (30-24). Con 4' sul cronometro Wheatle vola in contropiede, ma il capitano mensanino piazza la tripla del nuovo -5 (32-27). Pollone con un 2/2 dalla lunetta e la bomba di Chiarastella firmano il 37-27 prima di una lunga serie di errori da una parte e dall'altra. I due tiri liberi di Sims chiudono i primi 20' sul 39-28.Inizio di terzo quarto tutto di marca biellese con le triple di Chiarastella e White per il 45-28. La ON Sharing non trova la via del canestro per 3' e Harrell la punisce (47-28). Morais trova i primi tre punti della serata ma Wheatle risponde dall'arco e la Edilnol resta a +17 (50-33) con 5'26” sul cronometro. Il numero 6 biancoverde è “caldo” dal perimetro ma serve a poco: tripla di Massone, Sims trova un gioco da 2+1 e Harrell appoggia il +20. Mini parziale di 0-5 con Marino e Lupusor, ma Harrell ricaccia sempre indietro la ON Sharing che a 32” dalla sirena è a -17 (62-45). Il sottomano di Poletti e il canestro e fallo di Harrell chiudono il parziale sul 64-47.Poletti prova a suonare la carica in apertura dell'ultima frazione ma Vildera, che trova i primi due punti della serata, regala il 67-49 a Biella che con la tripla di Wheatle tocca il nuovo +21 con poco più di 5' da giocare. Massone risponde alla tripla di Radonjc (72-52). Al timido tentativo di rimonta firmato Radonjic e Ranuzzi replicano Harrell e Sims (77-57). Con la tripla di Marino e il canestro di Massone il match va in archivio sul 79-60 finale.: Harrell 22, Sims 18, Saccaggi 3, Wheatle 14, Chiarastella 6, Nwokoye, Vildera 2, Savio, Pollone 2, Massone 12, Bertetti. All. Carrea: Pacher 9, Morais 6, Lupusor 10, Marino 12, Prandin 2, Poletti 5, Ceccarelli, Cepic, Del Debbio, Ranuzzi 4, Radonjic 9, Sanguinetti 3. All. MorettiARBITRI: D'Amato, Foti, TriffilettiTIRI LIBERI: Biella 9/11, Siena 10/15TIRI DA DUE: Biella 20/43, Siena 13/30TIRI DA TRE: Biella 10/22, Siena 8/17RIMBALZI: Biella 41 (26/15), Siena 26 (22/4)