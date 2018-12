Basket Serie C Silver: Fucecchio-Vismederi Costone Siena, sfida per il quarto posto

Quella di sabato sera non sarà certamente una passeggiata, la Vismederi Costone ne è più che consapevole. Infatti il campo di Fucecchio è una specie di piccolo bunker dove tutte le squadre trovano difficoltà, contro dei padroni di casa ostici e ben organizzati.Si giocherà alle ore 21,15 la sfida tra la Boldrini Selleria Fucecchio e la Vismederi Siena, anticipo dell’11ª giornata di serie C Silver. Le due formazioni si affronteranno con una situazione di classifica paritetica, visto che entrambe viaggiamo con 12 punti all’attivo. Fucecchio nell’ultimo turno si è imposto sul campo della Juve Pontedera (69-82), una vittoria questa che non va sottovalutata in quanto Pontedera era in netta ripresa e vincere su quel campo non era un fatto così scontato.La squadra di Francesco Braccagni è reduce invece dall’affermazione interna con la Brusa Livorno che ha consentito ai gialloverdi di infilare il 3° successo consecutivo. All’interno del team senese c’è la consapevolezza che per dare una sterzata decisa al proprio cammino, c’è solo un modo: quello di vincere un match che possiamo tranquillamente definire uno scontro diretto in chiave play-off. Non è da sottovalutare il fatto che strada facendo Fucecchio si è preso la briga di sconfiggere la capolista Prato, mentre con l’altra battistrada Quarrata ha dovuto segnare il passo proprio tra le mura amiche nel precedente impegno casalingo. Arbitreranno l’incontro Solfanelli di Livorno e Vagniluca di Firenze.