Basket Serie C Silver, il Costone superato nel finale da Fucecchio

FOLGORE FUCECCHIO-VISMEDERI COSTONE SIENA 77-71 (17-20,43-39, 57-59)

La Vismederi spreca una ghiotta occasione, perdendo nel finale una gara che praticamente aveva già fatto sua. Bravi i padroni di casa di Fucecchio a trovare nelle battute conclusive la via del canestro, soprattutto con Falchi (3+2) che sul 68-71 del 37’ (e con due tiri liberi non sfruttati da Tognazzi), ridà ossigeno e vantaggio ai suoi che poi condurranno in porto la vittoria, grazie anche a uno strepitoso Berni. Un vero peccato perché fino a quel momento, senza troppo eccedere, la Vismederi aveva controllato la partita, quasi sempre condotta in vantaggio, salvo qualche timido sorpasso degli avversari. Angeli, poco sfruttato, ma assai redditizio sotto canestro, trova un paio di conclusioni che danno slancio alla Vismederi (65-69 al 36'), ma l'entusiasmo dei costoniani, come già detto, durerà poco. Senza Benincasa, in panchina solo per onor di firma, è toccato al duo Ceccatelli-Panichi dirigere le operazioni in cabina di regia, entrambi a segno con 2 triple, ma che non sono bastate, così come i 21 punti di Bruttini (9/ 9 ai liberi, ma 6/26 al tiro) che nel finale ha tentato a ripetizione il tiro risolutivo, ma con poca fortuna.FOLGORE FUCECCHIO: Falchi 15, Mazzoni 6, Berni 27, Gazzarini 13, Venditti 4, Vannini 11, Pierozzi 1, Cianetti, Pandolfi ne, Masotti ne, Pertici ne. All. ApreaVISMEDERI COSTONE: Ceccatelli 10, Catoni, Bruttini 21, Tognazzi 15, Chiti G. 6, Angeli 8, Chiti L. 4, Panichi 7, Ricci, Mini, Benincasa ne. All. Braccagni.ARBITRI: Solfanelli e Vagniluca