Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone Siena supera anche Savona e vola al 3° posto

IL DRAGO E LA FORNACE-PALLACANESTRO SAVONA 70-66 (17-14, 29-37, 51-45)

Il Drago e la Fornace risolve la sfida solo nel finale, piegando Savona a cui va dato il merito di averci creduto fino in fondo.Dopo una 1ª frazione piuttosto equilibrata, con le senesi sempre avanti, ecco un 2° quarto con Savona che lentamente prende in mano le redini dell’incontro grazie alle tiratrici scelte Poggio e Dagliano, fino ad andare al riposo con 8 lunghezze di vantaggio. Coach Fattorini è una furia e negli spogliatoi incita le proprie ragazze a una maggiore pressione difensiva, che dà i suoi frutti nella seconda parte della gara, dove le bianconere non danno respiro alle ospiti. Poi le bombe di Barbucci e Nardi (al top!) fanno la differenza e al 28’ la situazione è capovolta (49-42). Ma c’è ancora da soffrire con le liguri che non si danno per vinte (57-57 al 36’), ma nel finale l’incisività di Oliva e la generosità di Dragoni (in campo dopo l’infortunio del 33’) consentono al Drago e la Fornace di apporre il 5° sigillo stagionale che vale la 3ª posizione in classifica.: Oliva 8, Barbucci 20, Dragoni 15, Nardi 16, Bonaccini 6, Riccobono 1, Malquori 2, Bastianoni 2, Renzoni, Sardelli, Corbini ne, Sabia ne. All. Fattorini: Cambiaso 6, Paleari 7, Poggio 20, Dagliano 14, Preci, Zappatore 11, Picasso 6, Zignego 2, Leonardini, Franchello ne. All. DaglianoARBITRI: Canistro e Vagniluca