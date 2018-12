Giovanili Costone femminile: la Promozione sbanca il parquet di Pisa

SPORT PISA I.E.S.-PROMOZIONE COSTONE SIENA 36-52 (26-33)

La Promozione dell'Adpf Costone Siena di Federico Ferrini sbanca il campo di Pisa, incassa la quarta vittoria in campionato e stacca il biglietto per i piani nobili della classifica.Conducendo sin dalle prime battute le bianconere mettono a referto 52 punti distribuiti tra 8 componenti della squadra, e non si lasciano più superare dalla Sport Pisa I.E.S., comunque in partita fino all’inizio dell’ultimo quarto. Nei primi 10 minuti, 5 punti di Costanza Balestrazzi (1 bomba e 2 liberi), insieme a quelli di Tarso, Sabia, Beatrice Balestrazzi, Pastorelli e Bozzi, scavano il primo solco. Attacco che si mantiene caldo fino all’intervallo lungo, concluso 33-26 per le senesi.Infine, dopo la fase di rallentamento nella terza frazione (41-32), corsa finale con Pisa che segna soltanto 4 punti e lascia alle bianconere campo e vittoria. Da sottolineare le 28 palle recuperate contro le sole 9 perse. Top scorer Beatrice Balestrazzi con 12 punti. Bene anche Angela Sposato con 10 punti, Costanza Balestrazzi con 9, e Chiara Bozzi con 8, ad un passo dalla prima doppia cifra dell’anno.Prossimo impegno il 7 gennaio al PalaOrlandi ore 21.15 contro Assiaurora PomaranceTabellino: Ginanneschi 2, Tarso 5, Balestrazzi C. 9, Balestrazzi B. 12, Pastorelli 2, Falini, Sposato 10, Sabia 4, Bozzi 8, Sbrocca, Oliva.