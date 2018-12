Torneo di basket ''Bruno Casini'': il ''Sarrocchi'' alza il trofeo della VI edizione

Si è svolta al PalaOrlandi, ospitato dal Costone, la 6ª edizione del torneo di pallacanestro riservato alle scuole superiori dedicato al professor Bruno Casini che ha visto in campo le formazioni del Liceo Galilei, dell’Istituto Sarrocchi, dell’Istituto Agrario Ricasoli e dell’Istituto Caselli.Nella 1ª giornata il Sarrocchi ha superato l’Istituto Ricasoli con il punteggio di 76-63; nell’altra semifinale il Liceo Galilei ha avuto ragione dell’Istituto Caselli con il risultato di 77-51. Le finali hanno dunque visto in campo per il 3° e 4° posto Ricasoli – Caselli, con l’Istituto Agrario che si è aggiudicato la finalina per 72-61.Nella finalissima tra Galilei e Sarrocchi, ormai divenuta una classica, le rispettive squadre hanno dato vita a un confronto agonistico molto combattuto, ma alla fine l’ha spuntata il Sarrocchi che così ripete il successo conseguito nella passata edizione; risultato finale: 72-64.Al termine della finale si sono svolte le premiazioni, presenti i figli del professor Bruno Casini Cipriani, Gemma ed Enrico, oltre a Paolo Cocchia presidente del Panathlon di Siena che ha patrocinato l’evento. Come miglior giocatore del torneo è stato premiato Renè Ndour del Sarrocchi.