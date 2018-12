Situazione Mens Sana, interrogazione urgente di Valentini

Nel prossimo Consiglio comunale il consigliere Pd presenterà un'interrogazione urgente sulla

situazione della Mens Sana Basket e sul possibile aiuto del Comune

Il consigliere comunale del Pd, Bruno Valentini, ha presentato una interrogazione urgente nel prossimo Consiglio comunale sulla situazione della Mens Sana Basket e sul possibile aiuto del Comune, anche per il futuro del palazzetto dello sport.Di seguito il testo dell'interrogazione:"Premesso:- che da diverse fonti di stampa si è appreso che la situazione finanziaria della Mens Sana Basket sarebbe complicata, tanto che qualcuno ipotizza che potrebbe essere a rischio anche la prosecuzione del campionato- che la Mens Sana Basket 1871 rappresenta la prosecuzione della eccezionale esperienza senese nella storia della pallacanestro italiana ed internazionale- che grazie anche al contributo economico di tanti tifosi, di recente è stato evitato un secondo fallimento dopo il precedente dissesto, per il quale è ancora aperto un processo che auspichiamo porti a pene esemplari ed al massimo dei risarcimenti possibili- che il sindaco de Mossi in un'intervista rilasciata poco prima del ballottaggio del 24 giugno ha dichiarato che "le istituzioni devono rimanere fuori dalla governance, ma ... possono fare qualcosa di concreto per favorire e non ostacolare l'arrivo di investitori"- che il sindaco De Mossi si era impegnato, in caso di vittoria al ballottaggio, a "mettersi ad un tavolo con la Polisportiva ed i rappresentanti delle società di basket e volley per capire quali sono i bisogni e verificare se l'attuale palazzetto può essere adeguato e con quali costi ", ipotizzando anche che "il Comune può essere utile per i vincoli urbanistici e per capire se l'area può essere valorizzata" ed infine più recentemente "manifestando la disponibilità a rendersi utile per la risoluzione delle questioni logistiche della società"Si interroga il sindaco- per sapere se la Giunta comunale ha preso atto del precipitare della situazione finanziaria della società Mens Sana Basket 1871 e dell'urgenza di fare il possibile per aiutare la società a superare questo momento difficile- se ha trovato o sondato la disponibilità di investitori che possano concorrere a superare questa fase di sofferenza economica della società, ponendo le basi per un rilancio duraturo del basket professionistico in città, punto di riferimento di un grande movimento giovanile- se e come intende supportare i necessari adeguamenti strutturali del Palazzetto dello Sport di viale Sclavo, in modo da garantire che sport di alto livello come ad esempio basket e volley possano continuare a svolgersi a Siena, non lasciando sola la Polisportiva Mens Sana a gestire un problema che riguarda tutta la nostra comunità, non solo sportiva".