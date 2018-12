Virtus Siena, i risultati delle giovanili

E' di tre vittorie e due sconfitte il bilancio delle formazioni giovanili di basket della Virtus Siena in questa settimana. Di seguito il dettaglio dei risultati.VIRTUS SIENA - BANCA CAMBIANO CASTELFIORENTINO 75-76 (20-22; 38-34; 58-54)VIRTUS: Bindi 23, Calvellini 8, Trisciani, Giacchini, Cortigiani 1, Valeri, Iannone, Gabbrielli 21, Losigo L 2, Losigo R 5, Foggi 8, Bastreghi 7. All. RicciAmara sconfitta per gli Under 18 Gold che cedono nel finale a Castelfiorentino per un solo punto, 75-76.Partita in bilico per tutti i 40 minuti, continui sorpassi e controsorpassi, senza che una squadra riesca ad imporsi sull'altra. Si arriva così agli ultimi possessi con il risultato ancora incerto, ma qui sono gli ospiti a prendere il vantaggio e portare a casa la partita.Prossimo impegno per gli Under 18 Gold venerdì 21 alle ore 21 sul campo della Blukart San Miniato.CENTRO MINIBASKET ARNO - MAGINOT SIENA 66-75 (14-23; 32-40; 51-51)MAGINOT: Ciompi 24, Cinelli 19, Filipovic t 8, Gazzei 8, Fattorini 7, Dettori 7, Filipovic m 2, Cannoni, La rosa ne Giannetti ne, Giani ne.Ottava vittoria su altrettante partite giocate per gli Under 18 Silver, che continuano la propria marcia al vertice della classifica.La Maginot ha battuto il Centro Minibasket Arno 66-75, al, termine di una partita molto combattuta. I rossoblu infatti hanno mantenuto il vantaggio per tutto il primo tempo, salvo poi farsi raggiungere nel terzo quarto, terminato sul 51-51. Tutto da rifare quindi per gli ospiti, che sono riusciti comunque a raccogliere i 2 punti grazie ad un ottimo ultimo quarto terminato 15-24.Prossimo impegno per gli Under 18 Silver domenica 23 alle ore 11 in casa contro Monteroni.VIRTUS SIENA - SBA AREZZO 87-61 (26-19; 48-33; 70-48)VIRTUS: Gazzei 2, Puccetti, Bruttini 1, Broscenco 17, Cannoni 12, Nikiforatis 4, Iannoni 6, Liotta 2, Costantini 3, Braccagni 19, Ravenni, Donati 21. All. SpinelloContinua la marcia degli Under 15 Eccellenza che con la vittoria in casa contro Arezzo mantengono l'imbattibilità è la testa della classifica.Nel primo tempo mette subito la testa avanti la Virtus, ma Arezzo resta attaccata alla partita. È solo nel terzo quarto che i rossoblu scappano definitivamente, toccando il +22 e portando a casa la vittoria con il finale 87-61.Prossimo impegno per gli Under 15 eccellenza sabato 22 alle ore 18 a Calenzano.VIRTUS SIENA - SANCAT FIRENZE 36-56 (6-19; 12-28; 21-49)VIRTUS: Gambelli, Volpe 7, Morelli 2, Brocco, Belloni 2, Bianciardi 2, Marchi 2, Iannone 2, Becatti 8, Tirinnanzi, Bruno 2, Battente 9. All. PipernoSconfitta casalinga per gli Under 14 elite che perdono contro la Sancat Firenze per 36-56. Tante difficoltà a livello offensivo per i virtussini, che si palesano già nel primo quarto, terminato 6-19. I rossoblu non riescono più a rialzarsi da questo parziale iniziale, restano sopra la doppia cifra di svantaggio fino alla sirena finale.Prossimo impegno per gli Under 14 Elite sabato 22 alle 16.30 a Prato contro il Prato Basket Giovane.COLLE BASKET - VIRTUS SIENA 37-39 (11-9; 22-16; 27-30)VIRTUS: Vannucchi, Trisciani 2, Albanese, Bezzini, Gorini 1, Mariotti, Giunta 4, Montesano, Tulli 12, Gragnoli, Bigliazzi, Conti 20. All. CeccarelliBella vittoria per gli Under 14 regionali, che si impongono per 37-39 sul campo del Colle Basket. Partita molto combattuta, che ha visto i rossoblu imporsi nel finale nonostante i padroni di casa abbiano mantenuto il vantaggio per gran parte della partita, seppur di pochi punti. Nel finale i ragazzi di coach Ceccarelli sono riusciti a passare in vantaggio, resistendo si tentativi di rimonta degli avversari.Prossimo impegno per gli Under 14 sabato 22 alle 16.30 in casa contro la Laurenziana Firenze.