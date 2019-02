Basket Serie B femminile: Il Drago e la Fornace ospita la capolista Firenze

Il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena sta attraversando un momento davvero scintillante, con le 5 stelle vincenti che luccicano in casa Costone. Una striscia positiva che ha proiettato la formazione senese al 2° posto di una classifica (in coabitazione con Livorno sconfitta a Prato) che vede la capolista Palagiaccio Firenze ancorata al primo posto con 13 vittorie su altrettante gare disputate.E si da il caso che saranno proprio le imbattute giocatrici gigliate, detentrici anche della Coppa Toscana, a presentarsi questa sera, sabato 16 febbraio al PalaOrlandi in occasione dell’anticipo della 5ª di ritorno nella serie B femminile, inizio gara ore 21.Un test quindi molto duro per le ragazze di David Fattorini che però non si tireranno certamente indietro, visto il forte carattere che le contraddistingue. A confrontarsi in questo big match saranno anche i migliori attacchi del girone, con Firenze che anche qui non conosce rivali con i suoi 63,4 punti di media a partita. Servirà dunque una difesa ferrea, oltre che una robusta dose di convinzione, tutti attributi questi che quando vogliono le bianconere sanno gettare in campo, oltre a un grosso cuore. Intanto sono notevolmente migliorate le condizioni di Valentina Bonaccini che nei giorni addietro era alle prese con forti dolori al ginocchio: gli accertamenti diagnostici però hanno escluso complicazioni sia ai legamenti crociati che al menisco; la vedremo dunque in campo a dirigere le operazioni in cabina di regia, come del resto è accaduto anche nello scorso turno vincente in quel di Pontedera. Il Palagiaccio invece ha conquistato l’ultima vittoria internamente a spese di una coriacea Lucca che comunque ha dato del filo da torcere alle fiorentine. Dirigeranno l’incontro i fischietti Agnorelli e Toscano della sezione di Siena.