La Virtus Siena torna al PalaCorsoni contro la Sangiorgese

Nuovo impegno di campionato per la Sovrana Pulizie che stasera alle 21 al PalaCorsoni sarà impegnata contro la LTC San Giorgio su Legnano.Dopo la vittoria con Montecatini e la sconfitta arrivata soltanto nel finale contro la capolista Piombino, i rossoblù sono a caccia di punti per accorciare in classifica in ottica Playout. Con 26 punti la Sangiorgese occupa la settima posizione, in piena zona Playoff. All'andata fu la LTC ad imporsi per 90-75.Ecco le parole del vice coach della Virtus Edoardo Ceccarelli in vista della prossima partita:«Con Piombino abbiamo fatto un'ottima partita, una partita intelligente, giocata sulle nostre caratteristiche. Siamo stati avanti per buona parte della partita, ma purtroppo nel momento che è contato loro hanno trovato 2-3 canestri di talento e forza fisica ai quali noi non siamo stati in grado di opporci e meritatamente hanno vinto la partita. Sono la prima in classifica non per sbaglio».«Sangiorgese è una squadre che corre tantissimo, una squadra aggressiva che crea tanto dal pick&roll: queste saranno le caratteristiche sulle quali dovremo giocare. Tenere il loro ritmo, accettare i contatti, l'aggressività, una partita dura: dovremo riuscire a metterli in difficoltà nella nostra metà campo difensiva e giocare una partita intelligente con scelte corrette in quella offensiva».«Sì, è indubbio che forse è il momento più positivo dell'anno. Dobbiamo continuare così ma dobbiamo lavorare perché non siano soltanto delle belle sconfitte ma che arrivino anche delle vittorie importanti».