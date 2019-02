Pesante sconfitta casalinga per la Virtus Siena contro la Sangiorgese

LA SOVRANA PULIZIE VIRTUS SIENA-LTC SAN GIORGIO SU LEGNANO 58-81 (15-22; 28-51; 38-73

Sconfitta casalinga per la Sovrana Pulizie che al PalaCorsoni cede alla LTC San Giorgio su Legnano per 58-81, al termine di una partita ben giocata dagli ospiti che ha messo in difficoltà i virtussini.Parte bene la Sovrana Pulizie che, guidata da Olleia rientrato dall'infortunio, riesce a mantenere il vantaggio per i primi minuti. Verso la metà del primo quarto gli ospiti riescono a costruire un parziale che li porta avanti di 6 lunghezze, grazie ai tanti rimbalzi offensivi catturati; qualche disattenzione di troppo a livello difensivo da parte dei rossoblu permette alla LTC di chiudere la prima frazione in vantaggio 15-22.Il secondo periodo si apre con la tripla del +10 di Rota, che stabilizza il punteggio con i virtussini che non riescono a tornare a contatto pur non concedendo ulteriori strappi agli ospiti fino al 25-35, quando una tripla di tabellone di Parlato apre il parziale di 12-0 che spezza le gambe ai rossoblu, lanciando la Sangiorgese sul 25-47 che diventa poi il 28-51con il quale si chiude la prima metà di gara.Al rientro sul parquet gli ospiti piazzano un nuovo parziale che chiude la partita: i virtussini sono in difficoltà, e gli ospiti allungano nel punteggio fino al +35 con il quale si chiude il terzo quarto. Nell'ultimo periodo la Sovrana Pulizie mette in campo un po' di orgoglio e vince nettamente il quarto, anche se il divario è ormai troppo ampio per pensare ad una rimonta: la partita termina 58-81.Periodo di stop del campionato, che riprenderà per i rossoblu sabato 9 Marzo alle 20.30 a Varese, un periodo che potrà essere utile Eper recuperare definitivamente tutti gli infortunati in vista del finale di stagione.: Simeoli 2, Bianchi 9, Olleia 11, Nepi 12, Maccaferri 2, Gnecchi 4, Imbró 4, Pucci, Casoni 6, Stepanovic 8. All. Tozzi: Parlato 14, Cozzoli 8, Colombo 18, Fioravanti 9, Bocconcelli 5, Rota 15, Roveda 5, Fasani 3, Frison, Toso 2, Di Ianni 2, Plebani. All. Quilici