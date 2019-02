A Treviglio il cuore non basta: pesante sconfitta per la Mens Sana

REMER TREVIGLIO-ON SHARING MENS SANA SIENA 92-62 (20-20, 39-37, 60-51)

Come domenica scorsa contro Scafati arriva un'altra prova tutto cuore e orgoglio per giocatori e staff della ON Sharing Mens Sana che a Treviglio tiene testa per oltre 30' alla Remer prima di arrendersi 92-62 alla squadra di coach Vertemati.Nel match valido per la 23ª giornata del campionato di serie A2 Old Wild West girone Ovest, primo quarto con lo strappo iniziale della Remer e la rimonta biancoverde con Sanguinetti e Ranuzzi per il 20-20 del 10'. Nel secondo parziale la ON Sharing riesce anche a mettere la testa avanti portandosi sul +5 prima della rimonta di Treviglio che chiude sul 39-37. Grande equilibrio anche nel terzo quarto che la Remer conclude però sul +9 con un parziale di 10-2 negli ultimi due minuti. In avvio dell'ultimo parziale i padroni di casa trovano l'allungo decisivo, non permettendo più alla ON Sharing di rientrare in partita.I biancoverdi, visto anche lo stop del campionato nel prossimo weekend per le Final Eight di Coppa Italia, beneficeranno di due giorni di riposo e riprenderanno ad allenarsi mercoledì 27 febbraio al PalaEstra.Si inizia con l'applauso di tutto il PalaFacchetti ai biancoverdi scesi in campo e con i canestri di Borra e Roberts per il 5-0 Remer. Sanguinetti sblocca la ON Sharing, ma Reati con cinque punti in fila costringe coach Moretti a chiamare il primo time-out sul 10-2. Immediata reazione mensanina con un break di 0-7 firmato Ranuzzi-Ceccarelli e interrotto da Pecchia (12-9). Caroti colpisce da tre ma Sanguinetti risponde sempre dal perimetro e lo stesso fa Lupusor dopo il canestro dell'ex Roberts (17-16). Due viaggi in lunetta di Radonjic e Sanguinetti, dopo un'altra tripla di Caroti, permettono ai biancoverdi di restare incollati alla Remer (20-20 al 10').Radonjic apre il secondo quarto e regala alla ON Sharing il primo vantaggio (20-22). Borra e Roberts permettono a Treviglio di rimettere la testa avanti (24-22). Lupusor prima pareggia i conti poi, dopo il canestro di Radonjic, realizza dall'arco per il +5 mensanino (24-29) che costringe coach Vertemati a chiamare time-out. Al rientro sul parquet tripla di Caroti e canestri nel pitturato di Lupusor e Pecchia (29-31). La Remer ritrova il vantaggio con quattro tiri liberi dello stesso Pecchia ma Lupusor è scatenato e realizza da 7 metri (33-34). Due “bombe” di Caroti e Reati e il buzzer beater da metà campo di Sanguinetti chiudono i primi 20' sul 39-37.Roberts trova il canestro da tre e la doppia cifra in avvio del terzo quarto (42-37). Con Sanguinetti, la tripla di Reati, l'appoggio al tabellone di Cepic e i due tiri liberi di Lupusor il match è sempre in equilibrio (45-43). Borra e ancora Lupusor a segno prima della penetrazione di Radonjic per la nuova parità sul 47-47 di metà parziale. Capitan Ranuzzi nel traffico riporta avanti la ON Sharing ma Roberts allo scadere dei 24” pesca dal mazzo la tripla del 50-49. Caroti realizza dai 6.75, replica Sanguinetti poi con Caroti e D'Almeida nuovo allungo della Remer (58-51). La schiacciata in contropiede di Pecchia fissa il punteggio sul 60-51 del 30'.La quarta frazione si apre sulla stessa falsariga: bimane di D'Almeida e canestro da tre di Caroti per il massimo vantaggio della Remer (65-51). Cepic con un tiro libero interrompe il parziale, subito riaperto dalla settima “bomba” della serata di Caroti (68-52). Il centro biancoverde realizza da sotto ma dall'altra parte lo imita D'Almeida (70-54). Palumbo e Pecchia non sbagliano dalla lunetta e la Remer vola a +20 (74-54 al 34'). Coach Moretti getta nella mischia anche Ricciardelli e Monnecchi, mentre Lupusor con due tiri liberi raggiunge quota 19 punti personali (77-57 al 36'). Match senza ormai più storia: nel finale spazio a tutti i giovani delle due squadre con Palumbo protagonista.Pecchia 14, Reati 17, Caroti 23, Palumbo 5, D'Almeida 10, Tourè, Tiberti 4, Roberts 13, Siciliano, Belotti, Borra 6. All. VertematiCollet, Monnecchi, Lupusor 19, Radonjic 11, Ranuzzi 7, Del Debbio 2, Cepic 5, Ceccarelli 2, Ricciardelli, Sanguinetti 16. All. MorettiARBITRI: Salustri, Pecorella, MarzialiTIRI LIBERI: Treviglio 12/12, Siena 10/14.TIRI DA DUE: Treviglio 13/24, Siena 17/34.TIRI DA TRE: Treviglio 18/36, Siena 6/12.RIMBALZI: Treviglio 33 (21/12), Siena 21 (16/5).USCITI 5 FALLI: D'Almeida.