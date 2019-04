Basket Costone maschile e femminile: è l'ora dei play-off

Uomini e donne in campo alle 18 di domenica 28 aprile per disputare gara 1

La Vismederi in casa contro Quarrata, Il Drago e la Fornace in trasferta ad Ancona

Sarà una giornata molto intensa per il Costone impegnato su più fronti con le gare 1 del primo turno dei play-off per le formazioni maschile e femminile che scenderanno in campo entrambe alle ore 18 di oggi, domenica 28 aprile.La Vismederi sarà di scena al PalaOrlandi contro il Dany Basket Quarrata, formazione affrontata dai ragazzi di Francesco Braccagni proprio nell’ultima giornata di regular season e sconfitta nel finale di una partita emozionante con il risultato di 78-76. Un successo questo che ha consentito ai gialloverdi di superare i pistoiesi in classifica e godere così del fattore campo in caso di bella. La gara di ritorno si giocherà a Quarrata il 1° maggio alle ore 18. I senesi si presentano a questo appuntamento forti dei 7 successi consecutivi maturati negli ultimi impegni di Campionato, un pronostico questo ampiamente azzeccato dal presidente Emanuele Montomoli, tornato a Siena dagli Stati Uniti appena in tempo per assistere alla gara: "Mi sono sbilanciato in questo pronostico – dichiara Montomoli - vedendo come stava girando la squadra e con quale determinazione coach e giocatori affrontavano gli allenamenti. Nonostante i vari infortuni che ci sono capitati, la squadra ha reagito alla grande, sconfiggendo avversarie anche più quotate. Voglio ringraziare questi ragazzi per le soddisfazioni che ci hanno regalato e nel contempo li incito a non mollare per cercare di andare avanti in questa avventura che ci vede tra i protagonisti dei play-off."Stesso entusiasmo sulla sponda femminile con il Drago e la Fornace impegnato in gara 1 ad Ancona contro il Basket Girls: "Non sarà certamente facile affrontare questo impegno – afferma il presidente Nello Corbini – ma conoscendo le mie ragazze sono convinto che ce la metteranno tutta per fornire una prova all’altezza della situazione. Essere arrivati fino a qui è per noi motivo di grande soddisfazione; abbiamo affrontato con umiltà questo Campionato, consapevoli delle nostre forze, poi i risultati ci hanno fatto sognare ed eccoci qua a cercare di concretizzare i nostri sogni."Brave anche le bianconere di David Fattorini che nelle ultime 11 gare di campionato, sono riuscite a collezionare ben 10 successi, un ruolino di marcia fantastico che le ha proiettate negli spareggi per la serie A2. Gara 2 contro Ancona si giocherà domenica 5 maggio al PalaOrlandi; in caso di una vittoria per parte, entrerà in gioco la differenza canestri.