Basket Serie B femminile: Ancona vince gara 1 ma Il Drago e la Fornace può farcela in gara 2

BASKET GIRLS ANCONA-IL DRAGO E LA FORNACE SIENA 56-51 (11-9, 29-20, 38-34)

Il Drago e La Fornace Adpf Costone Siena lotta disperatamente fino al termine, ma non ce la fa a sovvertire l’esito di un incontro che a parte la 2ª frazione (19-11) si è retto sempre sul filo dell’equilibrio, con break e contro break che solo all’ultimo hanno premiato la squadra di casa.Brave le anconetane a tenere su il ritmo nella prima parte della gara, dove le senesi sono apparse un po’ in difficoltà a contenere le avversarie che hanno avuto in Nociato e Marinelli i terminator più efficaci. Il -9 dell’intervallo sprona le ragazze di Fattorini che nella seconda parte della gara, scendono con più impeto in campo, aggiudicandosi il tempino (9-14), rimettendo così tutto in discussione nelle battute conclusive. Qui però sono state brave le anconetane a tenere a bada Dragoni e compagne che hanno cercato di ribattere colpo su colpo, senza però riagguantare le padrone di casa che alla sirena finale fanno segnare un +5 a loro favore, oltre all’1-0. Che potrà comunque essere ribaltato nella gara di ritorno che si giocherà al PalaOrlandi domenica 5 maggio alle ore 18.La formula di questi play-off non prevede la bella in caso di una vittoria per parte, conterà invece la differenza canestri, con eventuali tempi supplementari. Cinque punti non sono poi così tanti e Ancona è apparsa tutto sommato squadra alla portata del Drago e la Fornace che adesso avrà una settimana di tempo per preparare a dovere il return match.: Pierdicca 6, Nociato 17, Marinelli 13, Ruggeri 1, Yusuf, Castellani 4, Palmieri 6, Bolognini 2, Takrou 2, Markova 5, El Haiti ne, Morelli ne. All. Piccionne: Barbucci 7, Dragoni 13, Oliva 8, Nardi 6, Bonaccini 4, Renzoni 8, Malquori, Riccobono 5, Bastianoni, Corbini ne, Sardelli ne, Balestrazzi ne. All. FattoriniARBITRI: Occhiuzzi e Schiano di Trieste