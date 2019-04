La Virtus Siena si sposta al PalaEstra per i play-out

Grande novità per la Virtus Siena in vista dei play-out del campionato di basket di Serie B. Per le gare casalinghe della serie contro Montecatini i rossoblù si sposteranno al PalaEstra, grazie ad un accordo con la Polisportiva Mens Sana, che la società intende ringraziare per la disponibilità.La Virtus giocherà gara 3, domenica 5 maggio alle 18, e l'eventuale gara 4, l'8 maggio alle 21, nell'impianto di viale Sclavo.Per quanto riguarda i biglietti, i prezzi della stagione regolare sono stati confermati anche per i play-out: 12€ l'intero, 5€ il ridotto per gli over 65, i soci Virtus e gli abbonati della stagione regolare, tutti senza distinzione tra posti numerati e tribuna. Biglietto gratis invece per tutti gli under 14.Per tutte le scuole elementari e medie l'ingresso sarà gratuito, mentre dei biglietti omaggio verranno consegnati a tutte le scuole superiori senesi. Gli studenti universitari avranno invece diritto al biglietto ridotto a 5€. Resta la stretta collaborazione con le Contrade, per cui per ognuna delle stesse verranno riservati 5 biglietti omaggio. Come già comunicato dalla Lega, per i play-out non varranno le tessere di libero ingresso della Lega stessa.