Play-out basket Serie B: Virtus Siena, mercoledì 1 maggio gara 2 a Montecatini

Dopo la sconfitta in gara 1 di domenica scorsa, soltanto due giorni di stop per i rossoblù, che domani, mercoledì 1 maggio alle 20.30, saranno di nuovo protagonisti sul parquet del PalaTerme per il secondo atto della serie di play-out contro Montecatini.Una sfida importante per la Sovrana Pulizie, che in caso di vittoria potrebbe arrivare a gara 3, quando la serie di sposterà al PalaEstra per due partite, con la serie in parità 1-1.Ecco le parole del vice coach della Sovrana Pulizie Edoardo Ceccarelli in vista dell'esordio ai Playout:«Gara 1 ce la siamo giocata. Siamo partiti molto bene, con l'approccio giusto, quello che avevamo preparato stava funzionando, tanto dal mettere la testa avanti fino anche al +8 a metà secondo quarto. Loro sono stati poi bravi a tornare a contatto e siamo andati all'intervallo sul +1. Da metà terzo quarto in poi abbiamo avuto un po' di calo e loro sono riusciti ad andare via, ed a quel punto recuperare 10 o più punti era veramente difficile. La sensazione comunque è che la serie sia aperta».«Dobbiamo prendere la convinzione che abbiamo fatto delle scelte che funzionano, mentre dobbiamo lasciare i piccoli errori a livello di spaziature sia in attacco che in difesa, che ci hanno portato a soffrire alcune loro giocate individuali che poi hanno risolto la partita».«Per Gara 2 dobbiamo ripartire dall'intensità della prima partita, dobbiamo stare lì con la testa e giocarcela per 40 minuti, qualsiasi cosa succeda. Abbiamo bisogno di portare la serie a Siena sull'1-1».